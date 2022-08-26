Gündem Ormanda define ararken jandarmaya yakalandılar
ZONGULDAK

Ormanda define ararken jandarmaya yakalandılar

Zonguldak’ta iki kişi ormanda define aradıkları sırada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında 2 kişinin ormanlık alan içerisinde define aradıkları tespit edildi.

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Haber Merkezi İHA
Ormanda define ararken jandarmaya yakalandılar
Zonguldak’ta define avı

Zonguldak’ta iki kişi ormanda define aradıkları sırada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkeze bağlı Köroğlu köyünde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında 2 kişinin ormanlık alan içerisinde define aradıkları tespit edildi. İki şüpheli detektör ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler; jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitle yıktı
HAYAT
Define avcıları 1600 yıllık tarihi su kemerini dinamitle yıktı

Define avcıları iş başında: Tatilciler düşürsün, biz kazanalım
FOTOĞRAF 7
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Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın bugün kenti terk etmesinin ardından ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline define avcıları akın etti. Ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan sahile gelerek altın ile değerli maden arayışına çıktı.
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Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek sahil bandını tarayan define avcıları, sinyalin geldiği noktayı kazıp madeni paralara ulaştı. İşlerinin pandemiden dolayı kesat gittiğini belirten bir define avcısının ise tatilcilere çağrısı güldürdü.
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Yazın turizmle kışın ise ek gelir olarak sahilde altın ve madeni para aradığını belirten Ramazan Beyaz, pandemi sonrası gelirlerinin düştüğünü söyledi.
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“Eskisi kadar altın ve gümüş çıkmıyor” diyen Beyaz, “Turist azaldı. Kuyumcu arkadaşım var, ona satıp paraya çeviriyorum. Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.
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Define avcıları iş başında: Tatilciler düşürsün, biz kazanalım
Antalya'da sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahile gelen define avcıları, dedektörleriyle sahilde altın, gümüş ve madeni para aradı. Pandemiden dolayı dert yanan bir define avcısı, tatilcilere seslenerek, “Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim” dedi.
Şoförün kanında tespit edildi

Şoförün kanında
tespit edildi

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Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu
Dünya

Avustralya’da dev uyuşturucu operasyonu

Avustralya’da gerçekleştirilen ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polisler toplam 1.8 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.Avustralya’da polis, tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yürütüyor. Uyuşturucu ve Ateşli Silahlar Birimi tarafından gerçekleştirilen iki farklı baskında, Orta Doğu bölgesinden Sydney’e sevkiyatı yapılan mermerlerin arasına gizlenmiş halde toplam 1.8 ton metamfetamin ele geçirildi.
Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı
Ekonomi

Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı

Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla birçok global firmanın Türkiye'de üretime başlaması, döviz kurlarındaki yükseliş ve ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansıdı. Türkiye'de imalat yoluyla kayıt altına alınan cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630 oldu.
PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi
Gündem

PKK örgütten kaçmak isteyenlerin fişini çekiyor: Kanlı infazlara ajan perdelemesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak'tan bu yana 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Çözülmeleri engellemek isteyen PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin talimatıyla, Suriye'nin kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Terör örgütünün, bu infazları perdelemek için ise öldürülen teröristleri "ajanlık yapmak"la suçladığı tespit edildi.

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