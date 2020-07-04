Asker uğurlamasında konvoy yapan gençler ceza kesilmemesi için polise yalvardı Ortalığı savaş alanına çevirdiler polisi görünce de ceza yememek için yalvardılar Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker uğurlama konvoylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Dün akşam saatlerinde bir grup genç Beykoz’da trafiği kapatarak konvoy yaptı. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolu kapatarak meşale yakan ve torpil patlatan grup ortalığı savaş alanına çevirirken, olay yerine gelen polisi görünce bu sefer de ceza yememek için adeta yalvardı.

Haber Merkezi 04 Temmuz 2020, 12:05 Son Güncelleme: 04 Temmuz 2020, 12:08 İHA