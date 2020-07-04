Ortalığı savaş alanına çevirdiler polisi görünce de ceza yememek için yalvardılar

Edinilen bilgiye göre Beykoz’da saat 23.30 sıralarında bir grup, asker uğurlama yasağına rağmen sokaklara dökülüp konvoy düzenledi.
Düzenlenen konvoyda yollar kapatıldı, seyir halinde kornalara basılıp yüksek seste müzik açıldı. Bununla da yetinmeyen grup arabaların camlarına çıkarak dışarı sarktı. Daha sonrasında grup içinden kişiler meşale yaktı, torpil attı.
Yasağa aldırış etmeyen grup kilometrelerce aynı şekilde seyir etti.
CEZA YEMEMEK İÇİN YALVARDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek konvoy yapan gruba uyarıda bulundu. Ceza kesilmesini istemeyen grup adeta polislere yalvardı.
YOLA TORPİL ATTILAR
Meydanı kapatan grup dakikalarca trafiğin akışını engellediler. Asker uğurlaması yapan gençler yolu kapatmayla kalmayıp aynı zamanda araçları geçtiği yola torpil attı.
Torpil atıldığı esnada vatandaşların sağa sola kaçışması dikkat çekti.