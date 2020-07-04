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İSTANBUL

Asker uğurlamasında konvoy yapan gençler ceza kesilmemesi için polise yalvardı

Ortalığı savaş alanına çevirdiler polisi görünce de ceza yememek için yalvardılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker uğurlama konvoylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Dün akşam saatlerinde bir grup genç Beykoz’da trafiği kapatarak konvoy yaptı. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolu kapatarak meşale yakan ve torpil patlatan grup ortalığı savaş alanına çevirirken, olay yerine gelen polisi görünce bu sefer de ceza yememek için adeta yalvardı.

Haber Merkezi İHA
Asker uğurlamasında konvoy yapan gençler ceza kesilmemesi için polise yalvardı.
Asker uğurlamasında konvoy yapan gençler ceza kesilmemesi için polise yalvardı.

Edinilen bilgiye göre Beykoz’da saat 23.30 sıralarında bir grup, asker uğurlama yasağına rağmen sokaklara dökülüp konvoy düzenledi.

Düzenlenen konvoyda yollar kapatıldı, seyir halinde kornalara basılıp yüksek seste müzik açıldı. Bununla da yetinmeyen grup arabaların camlarına çıkarak dışarı sarktı. Daha sonrasında grup içinden kişiler meşale yaktı, torpil attı.

Konvoy yapıp yol kapatan grup meşale yakıp torpil patlattı.
Yasağa aldırış etmeyen grup kilometrelerce aynı şekilde seyir etti.

CEZA YEMEMEK İÇİN YALVARDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek konvoy yapan gruba uyarıda bulundu. Ceza kesilmesini istemeyen grup adeta polislere yalvardı.

Konvoy yapıp yol kapatan grup meşale yakıp torpil patlattı.

YOLA TORPİL ATTILAR

Meydanı kapatan grup dakikalarca trafiğin akışını engellediler. Asker uğurlaması yapan gençler yolu kapatmayla kalmayıp aynı zamanda araçları geçtiği yola torpil attı.

Yasağa aldırış etmeyen grup kilometrelerce aynı şekilde seyir etti.
Torpil atıldığı esnada vatandaşların sağa sola kaçışması dikkat çekti.

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