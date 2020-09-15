Geri adım yok: Oruç Reis devam edecek

Adını taşıdığı Oruç Reis’in “Yaşama hakkın, mücadele gücün kadardır” sözünü Doğu Akdeniz’de yaşatan Oruç Reis sismik araştırma gemisi kısa bir bakımdan sonra yine faaliyetlerine devam edecek. Oruç Reis, üretim sürecinden takip ve destek gemilerine, sigortalamasından çalışma ekibine kadar “yerli ve milli” olma özelliği taşırken, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı 7 sismik araştırma gemisinden biri durumda. 10 Ağustos’ta Akdeniz’de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis, bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 kilometre sismik veri topladı. Oruç Reis bugüne kadar Türkiye’nin çevresinde binlerce kilometrelik alanı tararken, 2017-2020 yılları arasında 11 bin 900 kilometrelik alanda 2 boyutlu (2 D) sismik veri topladı. Toplanan 3 boyutlu (3 D) veriler ise 4 bin 872 kilometre kareye ulaştı.

DÜNYA Oruç Reis’ten NATO molası: Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı

ÜÇ YILDIR KARADENİZ VE MARMARA’YI HARİTALIYOR

2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’daki aramalarını tamamlayan Oruç Reis, bugüne kadar 4 alanda 3B sismik araştırma yaptı. Bunlar arasında Sarıyer, Karadeniz İğneada, Güney Marmara ve Batı Güzelyurt bulunuyor. 2017 yılından bu yana yapılan 2B sismik etütlerin bölgeleri arasında ise Karadeniz’de Zonguldak ve İğneada bölgeleri, Akdeniz’de ise Kaş, Kumluca ve Demre alanları yer alıyor.

EKONOMİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması: Faaliyetlerine devam edecek

SAYILI GEMİLERDEN BİRİ

Uzaktan kumandalı su altı aracı ile bin 500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı incelemesi ve deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor. Oruç Reis 2D ve 3D sismik, gravite, manyetik ve jeofizik araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahipken, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu ve 15 bin metreye kadar 2 boyutlu veri toplayabiliyor. Üretim sürecinden takip ve destek gemilerine, sigortalamasından çalışma ekibine kadar “yerli ve milli” olma özelliği taşıyan oruç reis, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı 7 sismik araştırma gemisinden biri durumda.

REKLAM

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye’deki limana dönmesinin aylık periyotlarla gerçekleşen rutin bir faaliyet olduğunu belirterek “Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir” açıklaması yaptı.

DÜNYA Oruç Reis göreve devam edecek: Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!

Geri adım yok

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi. Çavuşoğlu, NTV’de katıldığı programda, “Oruç Reis gemisi yaklaşık bir aydır sismik araştırma çalışmalarını sürdürüyordu ve aylık rutin bakım ve ikmal sebebiyle, Enerji Bakanlığının da açıkladığı gibi Antalya limanına yakın bir yere demirledi” diye konuştu. Bu adımın Yunanistan’da farklı şekilde algılandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Gemiler bakıma çekildiğinde NAVTEX yayımlamanın bir anlamı yok. Bakım ve ikmal yapıldıktan sonra yeni bölgeye geçeceği zaman NAVTEX yayımlanır” ifadelerini kullandı.