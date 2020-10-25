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ANKARA

Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 4 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi. İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Haber Merkezi AA
Oruç Reis
Oruç Reis

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 4 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 4 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis devam
GÜNDEM
Oruç Reis devam

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı
DÜNYA
Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı

  • Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla
OYNAT 00:30
Yunanistan devlet kanalı montaj fotoğrafla "Oruç Reis'i kovduk" haberi yaptı
Yunanistan Devlet Kanalı EPT, bir Yunan savaş gemisinin Oruç Reis sismik araştırma gemisine 'Yunan kıta sahanlığını ihlal ettiği' gerekçesiyle müdahalede bulunulduğunu duyurdu. EPT bölgeden Oruç Reis'i 'Uzaklaştırdığını' iddia etti. Söz konusu görüntülerin orijinallerinin ortaya çıkması üzerine haberin montaj fotoğraf üzerinden kurgulandığı ortaya çıktı.


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