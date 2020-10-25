Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı

Ekonomi

İhracatta seferberlik zamanı

Dolar kurundaki yükseliş sanayici, tüccar ve ihracatçı için fırsatları da beraberinde getiriyor. İthalat girdisi düşük ve salgın döneminde talep artışı yaşayan sektörlerde işadamlarının daha çok üretime, ihracata ve yeni pazarlara odaklanması hem firmalara hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak.