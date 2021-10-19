Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulunan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter'da paylaşılan bu çağrı büyük tepki çekti.

Büyükelçiler, tepki çeken bu açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 10 ülkenin 'Osman Kavala' çağrısına tepki

10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan çağrının tam metni şöyle:

"Osman Kavala’nın Dört Yıldır Tutuklu Bulunmasına İlişkin Açıklama

Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

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Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."