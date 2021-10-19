Gündem Osman Kavalaya özgürlük çağrısında bulunan 10 ülkenin Ankaradaki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
ANKARA

Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulunan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, 'Osman Kavala'nın serbest bırakılması' çağrısında bulundu. Büyükelçiler, tepki çeken bu açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Osman Kavalaya özgürlük çağrısında bulunan 10 ülkenin Ankaradaki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter'da paylaşılan bu çağrı büyük tepki çekti.

  • Büyükelçiler, tepki çeken bu açıklama sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilerin, yarın sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 10 ülkenin 'Osman Kavala' çağrısına tepki
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 10 ülkenin 'Osman Kavala' çağrısına tepki

10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan çağrının tam metni şöyle:

"Osman Kavala’nın Dört Yıldır Tutuklu Bulunmasına İlişkin Açıklama

Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."

İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.