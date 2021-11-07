Osman Nuri Kabaktepe "İBB'nin gizli zam kurnazlığına müsaade etmeyeceğiz" diyerek müjdeyi verdi AK Parti'nin teklifiyle yürürlüğe giren ücretsiz ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’nı, CHP'li İBB'nin iptal ettiğini, suya yüzde 20 gizli zam yapıldığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu ay yapılacak İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda, uygulamanın devam etmesi için teklif verileceğini duyurdu.

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