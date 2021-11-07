Gündem Osman Nuri Kabaktepe "İBBnin gizli zam kurnazlığına müsaade etmeyeceğiz" diyerek müjdeyi verdi
İSTANBUL

Osman Nuri Kabaktepe "İBB'nin gizli zam kurnazlığına müsaade etmeyeceğiz" diyerek müjdeyi verdi

AK Parti'nin teklifiyle yürürlüğe giren ücretsiz ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’nı, CHP'li İBB'nin iptal ettiğini, suya yüzde 20 gizli zam yapıldığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu ay yapılacak İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu’nda, uygulamanın devam etmesi için teklif verileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe İBBnin gizli zam kurnazlığına müsaade etmeyeceğiz diyerek müjdeyi verdi
​Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP’li İBB yönetiminin meclis kararı olmadan ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ uygulamasını iptal etmesine karşı İstanbullulara müjdeli bir haber verdi.

Yönetilemeyen bütçenin gizli zamlarla ayakta tutulamayacağını vurgulayan Kabaktepe,

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti Grubumuzun teklifiyle İBB Meclisi’nde kabul edilen ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’nın meclis kararı olmadan kaldırılması hukuka aykırıdır.

"MİLLETE FATURA EDEMEYECEKSİNİZ"

Bu kararla birlikte İstanbulluların su faturaların yüzde 20 oranında gizli zam yansımıştır.

Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenlerin tutmayan hesaplarını millete fatura etmelerine müsaade etmeyeceğiz.

Uygulamanın devamı için bu ay yapılacak İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceğiz.”

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İBB Meclisi, AK Parti Grubu’nun teklifiyle, BM'nin Temel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ kabul edilerek yürürlüğe girmişti. 2019 yılında kabul edilen uygulama kapsamında İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmuştu. CHP’li İBB yönetimi ise bu uygulamayı iptal etti. İstanbulluların su faturasına yüzde 20 gizli zam yansıdı.

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