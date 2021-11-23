Gündem Kabaktepeden ekonomik manipülasyon uyarısı Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar
POLİTİKA

Kabaktepe'den 'ekonomik manipülasyon' uyarısı: Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, artan döviz kuruna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kısa süreli dalgalanmalarla kasıtlı olarak bir panik havası oluşturulduğunu ifade eden Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır. Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepeden ekonomik manipülasyon uyarısı: Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Türkiye yeni güne döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, yeni günde rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü.

Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.

"DAHA ÖNCE DENENEN VE BAŞARILI OLMAYAN OPERASYONLAR"

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye’yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır." diye konuştu.

"PANİK HAVASI, TEŞEBBÜSTEN ÖTEYE GEÇEMEYECEK"

Türkiye’ye yön vermenin tek yolunun sandık olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN MİHVERİNDE OLAN BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELE BİTMEZ"

"Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz..." diyen Kabaktepe sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

  • "Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez.
  • Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder.
  • Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı.
  • Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahap Kavcıoğlu ile görüştü

Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.