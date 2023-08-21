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Osmangazi İlçe Kongresi'nde HDP ile ittifaka tepki gösteren CHP delegesi salondan çıkarıldı

CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde partisine HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösteren delege "İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız." dedi. Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı

09:43 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde HDP gerginliği yaşandı.

CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde HDP gerginliği yaşandı.

CHP'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kongresi olaylı geçti. Konuşma yapan bir delege, seçim hezimetinin nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi.

Nedret Yayla isimli delege, "Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vadetti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?" diye sordu.



'HDP yandaşları buraya girmiş'

Yayla, "HDP ile işbirliği" ifadelerinin ardından gelen tepkilere
"HDP yandaşları buraya girmiş"
diye yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.

'Bu halk aptal değil'

Tüm tepkilere rağmen konuşmasına devam eden Yayla şunları söyledi:

"İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız."

Salondan çıkarıldı

Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.


#CHP
#Osmangazi
#Delege
35 dakika önce
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