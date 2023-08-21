Osmangazi İlçe Kongresi'nde HDP ile ittifaka tepki gösteren CHP delegesi salondan çıkarıldı

CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde HDP gerginliği yaşandı.
CHP'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kongresi olaylı geçti. Konuşma yapan bir delege, seçim hezimetinin nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi.
Nedret Yayla isimli delege, "Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vadetti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?" diye sordu.
'HDP yandaşları buraya girmiş'
'Bu halk aptal değil'
Tüm tepkilere rağmen konuşmasına devam eden Yayla şunları söyledi:
Salondan çıkarıldı
Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.