Osmaniye'de akılalmaz görüntü: Tartıştığı eşini kafa atarak bayılttı

Erzurum'da sevgilisi olduğu iddia edilen vahşi adam, genç kızı saçından tutup yere yatırarak böyle darp etti

Erzurum'da bir kişinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Twitterda paylaşılan görüntüler tepkilere neden olurken, polis genç kızı döven kişiyi bulmak için çalışma başlattı.