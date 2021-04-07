Gündem Osmaniye merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu 27 zanlı gözaltında
OSMANİYE

Osmaniye merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 27 zanlı gözaltında

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Osmaniye merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 27 zanlı gözaltında
Foto: Arşiv.

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

  • İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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