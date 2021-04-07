Osmaniye merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 27 zanlı gözaltında

Ekonomi

Bankada unutulan paralar için iade yolu açılıyor

Zaman aşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlere iade yolu açılıyor. Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında zaman aşımı nedeniyle devredilen paralar hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek. Uygulama ile mülkiyet hakkının güvence altına alınması amaçlanırken, sermaye piyasalarına olan güvenin de zedelenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sadece geçtiğimiz yıl 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için TMSF'ye devredildi.