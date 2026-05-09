Osmaniye’de otoyolda tanker yangını: Araç küle döndü

00:509/05/2026, Cumartesi
IHA
Alevlere teslim olan tanker tamamen yandı.
Osmaniye’de TAG Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda tanker kullanılamaz hale gelirken, otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Osmaniye’de TAG Otoyolu üzerinde seyir halindeki tanker çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Düziçi istikametine seyir halindeki tankerden yükselen alevleri fark eden sürücüler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



