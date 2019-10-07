Gündem ÖSO operasyon için Türkiyeden talimat bekliyor Fıratın doğusuna geçip PKKnın kökünü kazıyacağız
ŞANLIURFA ORTADOĞU

ÖSO operasyon için Türkiye'den talimat bekliyor: Fırat’ın doğusuna geçip PKK’nın kökünü kazıyacağız

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK’nın yanında yer alacak olan ÖSO, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO’nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara’dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat’ın doğusuna geçip PKK’nın kökünü kazıyacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
ÖSA'dan hazırız mesajı.
ÖSA'dan hazırız mesajı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Son 1 hafta içerisinde her gün tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı.

DHA
ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.
  • ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ve Süleyman Şah grupları, daha önce terörden arındırılan Afrin’de adeta savaş tatbikatı yaptı. Ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı Fırat’ın doğusu tatbikatına yaklaşık 2 bin ÖSO askeri katıldı.

DHA
ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

‘FIRAT’IN DOĞUSUNDA PKK’NIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’

Ankara’dan gelecek bir talimatla, Fırat’ın doğusuna geçeceklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir şöyle dedi:

“Hamza Tümeni olarak Milli Ordu’nun bir parçasıyız. Tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Askerlerimiz hazır, planlarımız tamamlandı. Fırat’ın doğusuna operasyon olursa hazırız. Sadece Ankara’dan talimat bekliyoruz. Herhangi bir hedefi gösterdiklerinde, biz oraya gitmeye hazırız. Bizim askerlerimiz iyi bir eğitim sürecinden geçtiler. Askerlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında Türk askeriyle de omuz omuza savaştılar. Bir operasyon olursa askerimiz hazır. Tatbikat yapma amacımız askerlerimizin hazır olması ve Fırat’ın doğusunda tamamen başarı elde etmesi. Şu an olağanüstü haldeyiz. Hamza Tümeni olarak herhangi bir talimat geldiğinde Fırat’ın doğusuna geçmeye hazırız. İnşallah Fırat’ın doğusundan PKK’nın kökünü kazıyacağız.

DHA
ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

DHA
ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

DHA
ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

ABD askerinin Suriye kuzeyinden çekilmesi PYD yanlısı Mcgurk'ı çıldırttı: Trump komutan değil
DÜNYA
ABD askerinin Suriye kuzeyinden çekilmesi PYD yanlısı Mcgurk'ı çıldırttı: Trump komutan değil

Çavuşoğlu: Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız
GÜNDEM
Çavuşoğlu: Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız

Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı
DÜNYA
Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak
GÜNDEM
ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak

Tutuştular
DÜNYA
Tutuştular
ABDnin çekilme süreci başlamış vaziyette

ABD'nin çekilme süreci başlamış vaziyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi konuştu.
Kandile nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı.
PKKnınkökünü kazıyacağız

PKK'nın
kökünü kazıyacağız

Operasyon için Türkiye'den talimat bekliyorlar.
Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması.
Yerel kaynaklar: <br>ABD çekiliyor

Yerel kaynaklar:
ABD çekiliyor

​Türkiye sınırından güneye hareket eden ABD konvoyu görüntülendi.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonunu.
Müslümanların <br>ortak tarihi

Müslümanların
ortak tarihi

​Paralı askerlere inat ön saflarda savaştılar.
Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

ABD: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu desteklemeyeceğiz.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

'4 Büyükler'den sadece bir isim kadroya girebildi.
Türkiye'nin<br> kimsenin toprağında gözü yok

Türkiye'nin
kimsenin toprağında gözü yok

İbrahim Kalın: Güvenli bölge operasyonun iki amacı var.
PYD yanlısı <br>Mcgurk çıldırdı

PYD yanlısı
Mcgurk çıldırdı

Twiter'dan ateş püskürdü.
Tren ve posta<br> ücretlerine zam

Tren ve posta
ücretlerine zam

​Bugünden itibaren yüzde 20 zamlı uygulanacak.
Mahsur kalan <br>3 kişi kurtarıldı

Mahsur kalan
3 kişi kurtarıldı

​Rize ve Artvin'i sel ve heyelan vurdu.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den bir çok il için sağanak uyarısı.
Daha yapacak<br> çok şey var

Daha yapacak
çok şey var

Erdoğan toplantıda fitne konusunda uyardı.
Devlet ve<br>annen arkanda

Devlet ve
annen arkanda

​HDP binası önündeki evlat nöbetinde 34. gün geride kaldı​.
Skandal değil açıkça tehdit

Skandal değil açıkça tehdit

​MHP liderine yapılan tehdit Ankara'yı ayağa kaldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.