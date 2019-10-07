ÖSO operasyon için Türkiye'den talimat bekliyor: Fırat’ın doğusuna geçip PKK’nın kökünü kazıyacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Son 1 hafta içerisinde her gün tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı.

DHA ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ve Süleyman Şah grupları, daha önce terörden arındırılan Afrin’de adeta savaş tatbikatı yaptı. Ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı Fırat’ın doğusu tatbikatına yaklaşık 2 bin ÖSO askeri katıldı.

DHA ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

‘FIRAT’IN DOĞUSUNDA PKK’NIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’

Ankara’dan gelecek bir talimatla, Fırat’ın doğusuna geçeceklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir şöyle dedi:

“Hamza Tümeni olarak Milli Ordu’nun bir parçasıyız. Tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Askerlerimiz hazır, planlarımız tamamlandı. Fırat’ın doğusuna operasyon olursa hazırız. Sadece Ankara’dan talimat bekliyoruz. Herhangi bir hedefi gösterdiklerinde, biz oraya gitmeye hazırız. Bizim askerlerimiz iyi bir eğitim sürecinden geçtiler. Askerlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında Türk askeriyle de omuz omuza savaştılar. Bir operasyon olursa askerimiz hazır. Tatbikat yapma amacımız askerlerimizin hazır olması ve Fırat’ın doğusunda tamamen başarı elde etmesi. Şu an olağanüstü haldeyiz. Hamza Tümeni olarak herhangi bir talimat geldiğinde Fırat’ın doğusuna geçmeye hazırız. İnşallah Fırat’ın doğusundan PKK’nın kökünü kazıyacağız.”

DHA ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

DHA ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

REKLAM

DHA ÖSO'dan operasyon için ağır silahlarla tatbikat.

DÜNYA ABD askerinin Suriye kuzeyinden çekilmesi PYD yanlısı Mcgurk'ı çıldırttı: Trump komutan değil

GÜNDEM Çavuşoğlu: Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız

DÜNYA Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

GÜNDEM ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak