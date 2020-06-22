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Gündem ÖSYM Başkanı Aygün, YKS hazırlıklarını açıkladı adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak
EĞİTİM

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS hazırlıklarını açıkladı: adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirterek, "İsteyen adaylar, kendi maske, siperlik ve dezenfektanları ile de gelebilecekler" dedi.

Haber Merkezi AA
YKS adayları maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek.
YKS adayları maske, siperlik ve dezenfektanı ile sınava gelebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Bu yılki sınava 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığını bildiren Aygün, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını, ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiğini hatırlattı.

2020-YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarının altını çizen Aygün, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacağını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.

Bu kapsamda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağını ve adaylara 165 dakika süre verileceğini kaydeden Aygün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerektiğine işaret eden Aygün, "Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak." ifadelerini kullandı.

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Sınavda koronavirüs önlemleri alınacak

Sınav için ÖSYM olarak tüm hazırlıkları yakından takip ettiklerini bildiren ÖSYM Başkanı Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

  • "Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecekler.

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak görevliler maskelerini çıkarmayacaklar. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."

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GÜNDEM
2020 YKS'ye girecek olan adaylara son hafta önerileri

Kovid-19 durumu olan adaylar ayrı binalarda sınava alınacak

Halis Aygün, Kovid-19 durumu olan adaylara yönelik açıklamasında ise şunları kaydetti:

  • "Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Kovid-19 tanısı konulmuş adaylar, tedavisi tamamlanıp karantina sürecinde olan adaylar, Kovid-19 vakası ile teması olup karantina sürecinde olan adaylar ve Kovid-19 şüphesi olan adayların sınavdan önce bu durumlarını ÖSYM Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacak, yeni atandıkları bu binalarda ayrı salonlarda sınava girecekler, ilk atandıkları sınav binasına gitmeyecekler."

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS sonuçlarının, 28 Temmuz 2020'de açıklanacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YKS, 27-28 Haziran LGS, 20 Haziran tarihinde yapılacaktır
OYNAT 00:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YKS, 27-28 Haziran LGS, 20 Haziran tarihinde yapılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, ''Eğitimde attığımız adımları da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda belirledik. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak.Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler'' dedi.

Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu
OYNAT 00:00
Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, 'LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. YKS sınavına ilişkin olarak bunun kararını ÖSYM verir. Orasıyla da istişaremiz devam ediyor' dedi.


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