Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ÖSYM Başkanı duyurdu 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
EĞİTİM

ÖSYM Başkanı duyurdu: 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

Üniversiteye girme hayali olan on binlerce öğrencinin merakla beklediği '2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusu sonunda cevap buldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, 2020 YKS üniversite ek tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

2020 YKS sınavında beklediği puanı alamayıp üniversiteye kayıt yaptıramayan adaylar için ikinci bir şans niteliğinde olan ek tercih başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Öğrenciler o günden bu yana, '2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusunu araştırıyor. Müjdeli haber ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Yapılan son dakika duyurusunda, YKS üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2020 YKS üniversite ek tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu: Tercihler internet sitesinden ya da mobil uygulamadan
GÜNDEM
YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu: Tercihler internet sitesinden ya da mobil uygulamadan

2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020YKS" ifadelerini kullandı.

YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
GÜNDEM
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

YKS ek tercih kayıtları ne zaman yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre; YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

  • Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Üniversite öğrencileri heyecanla bekliyor: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
GÜNDEM
Üniversite öğrencileri heyecanla bekliyor: KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirmelerinde kaç aday yerleşti?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020 yılında yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 14.924 aday, önlisans programlarına 33.427 aday olmak üzere toplam 48.351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir. Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17.314 aday yerleşmiştir. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87.310 adayın 47.537’i önlisans, 18.128’i lisans olmak üzere 65.665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur.

Abone Ol Google News
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.
Trafik kilit

Trafik kilit

TEM'de sebze meyve taşıyan kamyonet devrildi.
Görevinden uzaklaştırıldı

Görevinden uzaklaştırıldı

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yeni Şafak, cinayetten dakikalar önceki konuşma kayıtlarına ulaştı.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Kendisi ve eşinin testinin pozitif çıktığı açıkladı.

Azerbaycan <br>ordusu ilerliyor

Azerbaycan
ordusu ilerliyor

Bu gece bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.
26 ile yağış uyarısı

26 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yasağa rağmen devam ediyor

Yasağa rağmen devam ediyor

Genelgeye rağmen İstanbul'da asker uğurlamak için toplandılar.

​Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor..
Sivasspor'un rakipleri <br>belli oluyor

Sivasspor'un rakipleri
belli oluyor

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
İşgal bitmeden <br>barış gelmez

İşgal bitmeden
barış gelmez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'da çözümün formülünü verdi.
Koronavirüs hangi illeri vurdu?

Koronavirüs hangi illeri vurdu?

​Türkiye genelindeki şehirlerin yoğunluk haritası...
28 yıl sonra<br>öz vatanda

28 yıl sonra
öz vatanda

​Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan köylerdeki mevzilenmesini tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.