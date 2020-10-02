ÖSYM Başkanı duyurdu: 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

2020 YKS sınavında beklediği puanı alamayıp üniversiteye kayıt yaptıramayan adaylar için ikinci bir şans niteliğinde olan ek tercih başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Öğrenciler o günden bu yana, '2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?' sorusunu araştırıyor. Müjdeli haber ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Yapılan son dakika duyurusunda, YKS üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, 2020 YKS üniversite ek tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

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2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020YKS" ifadelerini kullandı.

17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.



Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.



Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020YKS pic.twitter.com/BASmUBhOPM — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 2, 2020

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YKS ek tercih kayıtları ne zaman yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre; YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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YKS ek yerleştirmelerinde kaç aday yerleşti?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020 yılında yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 14.924 aday, önlisans programlarına 33.427 aday olmak üzere toplam 48.351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir. Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17.314 aday yerleşmiştir. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87.310 adayın 47.537’i önlisans, 18.128’i lisans olmak üzere 65.665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur.