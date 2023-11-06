ÖSYM Başkanı sınav takvimini duyurdu: YKS tarihi belli oldu

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ÖSYM
Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.
Sınav takvimi belli oldu
Sınav takvimi belli oldu
Ersoy şu açıklamada bulundu;
- "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran’da,
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da,
- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da,
- Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da,
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta,
- KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de,
- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak."
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#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
#YKS
1 saat önce