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ÖSYM Başkanı sınav takvimini duyurdu: YKS tarihi belli oldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.

14:37 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:45 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

ÖSYM
Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.

Sınav takvimi belli oldu


Ersoy şu açıklamada bulundu;


  • "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran’da,

  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da,

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz’da,

  • Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz’da, 2. gün oturumları 21 Temmuz’da,

  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos’ta,

  • KPSS Ön Lisans 1 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül’de,

  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak."





#ÖSYM
#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
#YKS
1 saat önce
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