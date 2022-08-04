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ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

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Haber Merkezi AA
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı​, Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?

Aslen Ispartalı olup 1974 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğdu. İlk orta ve liseyi İstanbul da tamamladıktan sonra 1991-1996 yılları arasında ODTU Matematik öğretmenliği programını bitirdi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

Ardında 1999 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında doktorayı YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında tamamladı. 2008-2009 yılında Univercity of Cincinnati de post doktora için ABD de 1 yıl bulundu. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesörlük unvanlarını aldı.

İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü,

- 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı,

- 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

- Eğitim Bir Sen 8 no’lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu.

- Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir.

- Evli 2 çocuk babası olan Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

- Pek çok uluslararası makale ve cebir alanında ulusal kitapları vardır. Çalışma alanları teorik olup cebir alanındadır.

- Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

- 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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