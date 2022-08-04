Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?
Aslen Ispartalı olup 1974 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğdu. İlk orta ve liseyi İstanbul da tamamladıktan sonra 1991-1996 yılları arasında ODTU Matematik öğretmenliği programını bitirdi.
Ardında 1999 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında doktorayı YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında tamamladı. 2008-2009 yılında Univercity of Cincinnati de post doktora için ABD de 1 yıl bulundu. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesörlük unvanlarını aldı.
İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü,
- 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı,
- 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu.
- Eğitim Bir Sen 8 no’lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu.
- Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir.
- Evli 2 çocuk babası olan Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.
- Pek çok uluslararası makale ve cebir alanında ulusal kitapları vardır. Çalışma alanları teorik olup cebir alanındadır.
- Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.
- 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.