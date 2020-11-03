ÖSYM duyurdu: 2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün meydana gelen terör saldırısında iki kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, ''Terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendisiyle telefonda görüştüm. Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez" ifadelerini kullandı.