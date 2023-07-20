ÖSYM duyurdu: YKS tercihleri için ön kılavuz yayınlandı

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda YKS Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan alan Hüseyin Furkan Erdem, kariyerini ilahiyat alanında planlıyor. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erdem, "Okulda Arapça alanında çok iyi bir temel yaptım ve bunun üzerine koyarak devam ettim. Çıkmış soruları çözerek sınava hazırlandım. Bu yöntem, 500 tam puan almam için yeterli oldu" diye konuştu. Annesinin 28 Şubat mağdurlarından biri olduğunu söyleyen Erdem, "O dönemde İngiliz Dili ve Edebiyatı 4. sınıftayken okuldan atılmış. Allah bana annemin atıldığı fakültede sınava girip birinci olmayı nasip etti" dedi.