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ÖSYM duyurdu: YKS tercihleri için ön kılavuz yayınlandı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM, 2023-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayımladı.

17:20 . 20/07/2023 الخميس
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ÖSYM

ÖSYM

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.


ÖSYM'den yapılan açıklamada,
"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
denildi.


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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı