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ÖSYM koronavirüs hastası YKS adaylarından dilekçe istedi

ÖSYM koronavirüs hastası YKS adaylarından dilekçe istedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Covid-19 hastası olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların ayrı sınav salonlarında sınava alınacağını, bu durumdaki adayların başkanlığa dilekçe göndermesi gerektiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek adaylardan; kesin Kovid-19 tanısı olan adaylar, kesin Kovid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar, kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar, Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olan adaylar Başkanlığımız tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan yedek sınav binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacaklardır" denildi.

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Bu durumdaki adayların durumlarını ayrıntılı olarak anlatan dilekçeyi doldurarak belgeleri ile birlikte 'yks2020@osym.gov.tr' e-posta adresine göndermeleri istendi. ÖSYM’nin sitesinde Kovid-19 durumu olan adayların dolduracağı genel amaçlı dilekçe örneğine de yer verildi.

ÖSYM'nin dilekçe örneği için tıklayınız

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