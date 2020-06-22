ÖSYM koronavirüs hastası YKS adaylarından dilekçe istedi

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) girecek adaylardan; kesin Kovid-19 tanısı olan adaylar, kesin Kovid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar, kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar, Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olan adaylar Başkanlığımız tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan yedek sınav binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacaklardır" denildi.

GÜNDEM Koronavirüs tedavisi gören gençler ambulanslarla sınav salonuna götürüldü



Bu durumdaki adayların durumlarını ayrıntılı olarak anlatan dilekçeyi doldurarak belgeleri ile birlikte 'yks2020@osym.gov.tr' e-posta adresine göndermeleri istendi. ÖSYM’nin sitesinde Kovid-19 durumu olan adayların dolduracağı genel amaçlı dilekçe örneğine de yer verildi.

ÖSYM'nin dilekçe örneği için tıklayınız