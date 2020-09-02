Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ÖSYMden KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
EĞİTİM

ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca adayın beklediği sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12-13 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş belgeleri, erişime açıldı. İşte bütün detaylar...

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ÖSYM, KPSS alan bilgisi sınav yerleri oturumlarına sayılı günler kala, adayların sınava girecekleri yerleri açıkladı. Geçtiğimzi günlerde yayınlanan 2020-KPSS sınava giriş belgelerinin ardından bugün açıklanan duyuruda, adayların sınav günü yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri olan KPSS sınav giriş belgesi 2 Eylül 2020 itibariyle ÖSYM AİS (Aday İşlemleri) ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Peki, KPSS alan bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? Tüm detayla haberimizde...

KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (Hukuk, iktisat, maliye) ile 13 Eylül 2020'de uygulanacak 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (İşletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

  • Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNDEM
ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları ne zaman yapılacak?

12 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra, aynı gün uygulanacak 2. oturumu için saat 14.30'dan sonra; 13 Eylül'de yapılacak 3. oturumu için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor
HAYAT
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak: KPSS'den en az 70 puan şartı bulunuyor

KPSS sonuçları ne zaman duyurulacak?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek
  • İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

'Sonuç Belgesi Kontrol Kodu' nereden öğrenilir?

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Abone Ol Google News
Yerli Twitter Yaay yayında!

Yerli Twitter 'Yaay' yayında!

​Türkiye'nin sosyal medya hamlesi...
16 yaşında dehşet saçtı

16 yaşında dehşet saçtı

Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı döverek öldürdü.
Halk TV’den Hulki Cevizoğlu’na sansür: Programı yayından kaldırıldı

Bahçeli'den<br>idam sinyali

Bahçeli'den
idam sinyali

"Yeniden işleme alınması, İğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir..."
3 vaka birden

3 vaka birden

​Paris ekibini COVID19 vurdu.
Liselerde<br>yeni dönem

Liselerde
yeni dönem

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren değişiklikler tek tek açıklandı.

Kentte ikinci pik

Kentte ikinci pik

​Sağlık Bakanlığı hareket geçti: Eğer önleyemezsek durum ciddi...

Midesinden<br>çamur çıktı

Midesinden
çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2'lik<br>deprem uyarısı

7.2'lik
deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Tümüyle<br>yanlış bir karardır

Tümüyle
yanlış bir karardır

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi.
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.
Dikkatli ve<br>tedbirli olun

Dikkatli ve
tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.