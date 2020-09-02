ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, KPSS alan bilgisi sınav yerleri oturumlarına sayılı günler kala, adayların sınava girecekleri yerleri açıkladı. Geçtiğimzi günlerde yayınlanan 2020-KPSS sınava giriş belgelerinin ardından bugün açıklanan duyuruda, adayların sınav günü yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri olan KPSS sınav giriş belgesi 2 Eylül 2020 itibariyle ÖSYM AİS (Aday İşlemleri) ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Peki, KPSS alan bilgisi sınav yerleri nasıl öğrenilir? Tüm detayla haberimizde...

KPSS sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (Hukuk, iktisat, maliye) ile 13 Eylül 2020'de uygulanacak 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (İşletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

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2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları ne zaman yapılacak?

12 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra, aynı gün uygulanacak 2. oturumu için saat 14.30'dan sonra; 13 Eylül'de yapılacak 3. oturumu için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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KPSS sonuçları ne zaman duyurulacak?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

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İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

'Sonuç Belgesi Kontrol Kodu' nereden öğrenilir?

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.