Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ÖSYM Başkanı Aygün 2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı
EĞİTİM

2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı: KPSS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2020 lisans etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 6 Eylül'de gerçekleştirilecek olan lisans sınavı için gün sayan adaylar giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. Sınav giriş belgeleri yayımlandı.

Haber Merkezi DHA
2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı.
2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı.

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına gireceklerin heyecanla beklediği haber geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.

KPSS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM
KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır?

KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek

KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNDEM
ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı
Abone Ol Google News
Masal yoluyla istismar

Masal yoluyla istismar

Yazdığı çocuk kitabında tecavüz sahnelerini anlattı.
Ölmek istemiyorum

'Ölmek istemiyorum'

​Bir türlü boşanamadığı eşi kabusu oldu kilit üstüne kilit takıyor...
Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

​Termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?

​​Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

​2 milyar kişi izleyecek 500 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terör örgütünün 'öldü' dediği terörist jandarmaya teslim oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terör örgütünün 'öldü' dediği terörist jandarmaya teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından öldüğü duyurulan, 'Botan Cudi' kod adlı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi" denildi.
AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir
Gündem

AK Partili Çelik'ten Tarrant açıklaması: Karar sevindiricidir

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terörist Brenton Tarrant, geçen yıl iki camiye silahlı saldırı düzenlemiş, 51 kişi şehit olurken, 49 kişiyi de yaralanmıştı. Tüm dünyada geniş yankı bulan katliamın ardından karar verildi ve terörist Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kararın sevindirici olduğunu belirten Çelik, "Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" ifadelerini kullandı.
Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?
Hayat

Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Kadınlar erkeklere imamlık yapabilir mi? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde Diyanetin "Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?" sorusuna cevabını bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.