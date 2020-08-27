ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına gireceklerin heyecanla beklediği haber geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim" dedi.
2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://t.co/rDnz9gKzj8 adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.
2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://t.co/rDnz9gKzj8 adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
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KPSS LİSANS TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020
KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021