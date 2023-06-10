Oto kaçakçılarına ‘fren operasyonu’

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın tespitleri doğrultusunda, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla oto kaçakçılığına yönelik soruşturma başlatıldı. Geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçları üçüncü şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayıp satan ve usulsüz tescil yapılarak büyük vergi kayıplarına neden olan bir suç örgütü tespit edildi.

240 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şebekenin 2018-2022 yılları arasında tahmini değeri 240 milyon lira olan 115 taşıtı Türkiye’ye getirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, Türkiye’ye araç getirenlerin yabancı uyruklu olduklarının belirlenmesi üzerine operasyon uluslararası boyut kazandı. Kuryelik yapan yabancı uyrukluların Türkiye’ye araç getirme sürecinde rol oynadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemede, yüklü miktarda şüpheli para transferi tespit edildi. 1,5 yıl süren çalışmalar sonucu dün Konya merkezli 10 ilde operasyon için düğmeye basıldı.

NUMARATÖR VE ŞASE LEVHALARI ELE GEÇTİ

29 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya’da belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, 15 çekici, 5 otomobil, 15 dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhaları ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon devam ettiğini açıkladı.







