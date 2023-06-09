30 yıldır dağdaydı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan “Sinan Dijvar” kod adlı PKK/KCK elebaşı Fehmi Öğmen, Irak’ın kuzeyinde ölü ele geçirildi. Kurduğu yerel istihbarat ağıyla PKK elebaşlarını takip eden MİT, teröristlerin gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı belirledi. Öğmen’in Süleymaniye’nin Çemçemal kırsalında olduğu tespit edildi. Örgüte 1993 yılında katılan ve 30 yıldır örgüt içinde bulunan Öğmen, yurt içi ve yurt dışında uzun yıllar silahlı faaliyet yürüttü, Türkiye’deki birçok eylemi bizzat organize etti. Öğmen ile ekibi adım adım takip edildi. PKK elebaşının bulunduğu konum tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Gri listede aranan PKK elebaşı Öğmen, beraberindeki sözde tabur sorumlusu “Mazlum Koçer” kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri “Ararat Tolhildan” kod adlı Ahmed Muhammed Ali ile birlikte etkisiz hale getirildi.