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İSTANBUL

Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBB'ye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı

Geç gelen ve yolda kalan toplu ulaşım araçları sebebiyle vatandaşları mağdur eden İBB'ye ironik bir tepki geldi. Otobüs bekleme süresi uzayan İstanbullular için İETT duraklarına, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi içeren karekodlu stickerler yapıştırıldı. Listede; 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkıların yer aldığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Otobüs bekleme süresi uzayan vatandaşlardan İBBye ironik tepki: Gelmeyen otobüsler için şarkı listesi yapıldı
Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar listesi

Son günlerde yolda kalan toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Yolda kalan ve geç gelen toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları zor durumda bırakan İBB'ye ironik bir tepki geldi. Otobüs bekleme süresi uzayan İstanbullular için İETT duraklarına, 'Otobüs beklerken dinlenecek şarkılar' listesi içeren karekodlu stickerler yapıştırıldı. 'Ulaşamayanlar' hashtagi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

"SEN GELMEZ OLDUN"

İETT duraklarına yapıştırılan stickerlerın üzerinde bir karekod yer alıyor. Yolcular, telefonlarından karekodu okutarak şarkı listesine doğrudan ulaşabiliyor. Listede; 'Sen gelmez oldun' , 'Yüküm yarı yolda kaldı' , 'Otobüsün tekerleği' , 'Toz duman' gibi şarkılar yer alıyor. Seyahat halindeyken yanmış bir otobüs görselinin de yer aldığı stickerler İstanbul'un pek çok farklı noktasındaki İETT duraklarına yerleştirildi. ‘ulaşamayanlar’ hashtagi sosyal medyada en çok tweet atılan etiketlerden biri oldu.

Otobüslerin bakım ve onarım ihalesi, CHP'li İBB yönetimi tarafından CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavir olduğu firmaya verilmişti. Yaklaşık 2 milyar TL'lik ihalenin tamamını almıştı. Aynı iş için başvuru yapan Mercedes firması ise CHP'li İBB yönetimi tarafından 'yetersiz' görülmüştü.

'Saatlerce yardım gelmedi': Şişli'deki İBB çalışmasında daireyi atık su bastı
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Olay, Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nde, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İBB ekiplerinin birkaç gündür yaptığı yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören kanalizasyon borusundan akan atık su, bir binanın bodrum katındaki daireyi bastı.
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Tuvaletten taşarak evin içine dolmaya başlayan atık suyu fark eden Fas uyruklu Safaa Bayad, bakıcılığını yaptığı 2 çocuğu yanına alarak kendini dışarı attı. Bayad'ın dışarı çıkmasından birkaç dakika sonra evin içi tamamen doldu.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışanları, haber verilmesinin ardından hasar gören boruyu tamir ederken, yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı.<br>
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BELKİ DE 100 DEFA ARADIM KİMSE GELMEDİ<br><br>Evi basan suyun sesiyle uyandığını belirten Safaa Bayad, \"Gidip baktım, su patlamış. Arkadaşım çalıştığı için çocukları bendeydi. Çocukları hemen komşulara bıraktım. Ev, su içinde kaldı. Elektrikten korktum. Sokakta, tanımadığım birine söyledim. Şalteri kapattı. Sokakta tadilat var.
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Belediyeyi aradım kimse gelmedi. Evden çıkarken hiçbir şey almadım. Nerede oturacağım, yatacağım? Bilmiyorum. Türkçem biraz zayıf. O yüzden arkadaşıma arattım. Geleceklerini söylediler. Belki de 100 defa aradım. 'Acil' dedik ama kimse gelmedi. Dışarıda tadilat yapanlara söyledim. İSKİ'yi aradılar, sonra geldiler\" diye konuştu.
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TÜM EŞYAM GİTTİ<br><br>Artan kiralar yüzünden 5 ay önce yanına taşındığı arkadaşının çocuklarına bakıcılık yaptığını ifade eden Bayad, \"Eşyalarımın hepsi yeniydi; yatak, dolap, buzdolabı, kanepeler yeniydi. Hepsi gitti. Şimdi buradan çıkıp ev tutsam hem komisyon hem depozito hem de kira vereceğim. Ev kiraları en az 4-5 bin lira. Mecburen komşularda ya da arkadaşlarımdan birinin yanında kalacağım\" dedi.
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Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu hasar gördü daireyi atık su bastı
'Saatlerce yardım gelmedi': Şişli'deki İBB çalışmasında daireyi atık su bastı
Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol bakım ve alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusunun hasar görmesi yüzünden bir binanın bodrum katındaki daireyi atık su bastı. Yüksekliği yaklaşık bir metreyi bulan su baskınıyla eşyaları tamamen kullanılamaz hale gelen Safaa Bayad, yetkililere haber vermelerine rağmen saatlerce yardım gelmediğini iddia etti.


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