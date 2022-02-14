Otobüsün arkasına tutunan patenli gençler 2 ilçe değiştirdi

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampa aşağı olan yolda araçların arasına giren iki patenci genç adeta ölümle dans etti. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli hareketleri dikkat çekti. Serdivan'da bulunan Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde araçların arasına giren iki patenci genç canını hiçe sayarak tehlikeli hareketler yaptı. Patenlerle rampa aşağıya kayan iki genç araçların arasına girdi. Saatte 70 ile 100 kilometre arasında hız yapan araçlarla birlikte ilerleyen iki genç yolun iki şeridini de kapatarak diğer araçların geçişine izin vermedi. Patencilerin yaptığı tehlikeli hareketler bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

