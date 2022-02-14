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İZMİR

Otobüsün arkasına tutunan patenli gençler 2 ilçe değiştirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde patenli 2 genç, akan trafiğe aldırış etmeden saatte 90 kilometre hıza ulaşan belediye otobüsünün arkasına tutunup yaklaşık 5 kilometre yol gitti. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine ulaşan gençler, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

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Haber Merkezi DHA
Otobüsün arkasına tutunan patenli gençler 2 ilçe değiştirdi
Gençlerin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

Bornova'da cumartesi günü saat 22.00 sıralarında, patenli 2 genç, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsünün arkasına tutundu.

Gençler, Ankara Caddesi'ne geldiğinde yaklaşık 90 kilometre hıza ulaşan otobüsün arkasında kilometrelerce yol gitti. Gençler hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı. Bornova'da başlayıp Bayraklı ilçesini geçerek Konak ilçesine kadar devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

Görüntülerde, patenli gençlerin zaman zaman tek ayak üzerinde yola devam ettikleri görüldü.

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde rampa aşağı olan yolda araçların arasına giren iki patenci genç adeta ölümle dans etti. Canlarını hiçe sayan gençlerin tehlikeli hareketleri dikkat çekti. Serdivan'da bulunan Kenan Sofuoğlu Caddesi'nde araçların arasına giren iki patenci genç canını hiçe sayarak tehlikeli hareketler yaptı. Patenlerle rampa aşağıya kayan iki genç araçların arasına girdi. Saatte 70 ile 100 kilometre arasında hız yapan araçlarla birlikte ilerleyen iki genç yolun iki şeridini de kapatarak diğer araçların geçişine izin vermedi. Patencilerin yaptığı tehlikeli hareketler bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Patenci gençler yürekleri ağza getirdi
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Patenci gençler yürekleri ağza getirdi
İstanbul'da Sirkeci tramvay istasyonundan Sultanahmet yönüne ilerleyen tramvaya tutunan patenci 2 genç, çift taraflı geçen araçlara aldırmadan tramvay yolunda ilerledi. Patenci gençler, araç içeresindeki yolcuların şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuklarına bir süre devam etti. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiğini fark eden patenci gençler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Patenci genç: Anca ölürüz bir şey olmaz
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Patenci genç: Anca ölürüz bir şey olmaz
Beşiktaş'ta otobüsün arkasın takılarak paten kayan gençler adete ölüme meydan okudu. Gençlerden biri muhabirin sorduğu "Tehlikeli değil mi? " sorusuna; "Anca ölürüz. Bir şey olmaz." dedi.
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