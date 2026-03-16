Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Otogarlarda yoğunluk arttı

04:0016/03/2026, Pazartesi
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası ulaşım trafiğinde hareketlilik başladı. Otogarlarda yoğunluk arttı, İstanbul’dan yapılan ana otobüs seferlerinde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, günlük otobüs sefer sayısının 1200 ila 1400 arasında olmasını beklediklerini kaydetti.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otogarlarda hareketlilik başladı. Bayram tatilini ve okullardaki ara tatili fırsat bilen birçok kişi memleketine ya da tatil bölgelerine gitmek için bilet arayışına girdi. Bu hareketlilik özellikle otogarlarda yoğunluğu artırırken, İstanbul’dan yapılan ana otobüs seferlerinde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

KISA SÜREDE DOLDU

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı ile okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesinin şehirlerarası yolcu talebini artırdığını söyledi. Özcan, özellikle Büyük İstanbul Otogarı’nda geçmiş bayram dönemlerinde ana seferlerin kısa sürede dolduğunu ve ardından ek seferlerin açıldığını hatırlatarak, bu yıl da benzer bir yoğunluk beklendiğini ifade etti.

YOĞUNLUK YAŞANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini belirten Özcan, bayram ve ara tatil nedeniyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasının beklendiğini dile getirdi.

SEFER SAYISI ARTIYOR

Bayram döneminde yolcu hareketliliğinin artacağını belirten Özcan, günlük otobüs sefer sayısının 1200 ila 1400 arasında olmasını beklediklerini kaydetti. İstanbul’dan yapılan ana seferlerde doluluk oranının şimdiden yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Özcan, bayram ve ara tatil döneminin sektöre hareketlilik getirmesinin beklendiğini dile getirdi. Özcan, bayram tatiline gidecek vatandaşların yalnızca otogarlardan kalkan otobüsleri tercih etmelerini istedi.



#Ramazan Bayramı
#aktüel
#toplum
#otogar
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
