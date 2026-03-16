Otogarlarda yoğunluk arttı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otogarlarda hareketlilik başladı. Bayram tatilini ve okullardaki ara tatili fırsat bilen birçok kişi memleketine ya da tatil bölgelerine gitmek için bilet arayışına girdi. Bu hareketlilik özellikle otogarlarda yoğunluğu artırırken, İstanbul’dan yapılan ana otobüs seferlerinde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

KISA SÜREDE DOLDU

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı ile okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesinin şehirlerarası yolcu talebini artırdığını söyledi. Özcan, özellikle Büyük İstanbul Otogarı’nda geçmiş bayram dönemlerinde ana seferlerin kısa sürede dolduğunu ve ardından ek seferlerin açıldığını hatırlatarak, bu yıl da benzer bir yoğunluk beklendiğini ifade etti.

YOĞUNLUK YAŞANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini belirten Özcan, bayram ve ara tatil nedeniyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasının beklendiğini dile getirdi.

SEFER SAYISI ARTIYOR

Bayram döneminde yolcu hareketliliğinin artacağını belirten Özcan, günlük otobüs sefer sayısının 1200 ila 1400 arasında olmasını beklediklerini kaydetti. İstanbul’dan yapılan ana seferlerde doluluk oranının şimdiden yüzde 90 seviyesine ulaştığını belirten Özcan, bayram ve ara tatil döneminin sektöre hareketlilik getirmesinin beklendiğini dile getirdi. Özcan, bayram tatiline gidecek vatandaşların yalnızca otogarlardan kalkan otobüsleri tercih etmelerini istedi.







