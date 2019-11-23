Otomobil 10 metreden aşağı düştü: 3’ü çocuk 5 yaralı

Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye NATO için çok önemli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Suriye ve Irak ile sınırda bulunan tek ülke. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir" dedi.