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ŞANLIURFA

Otomobil 10 metreden aşağı düştü: 3’ü çocuk 5 yaralı

Şanlıurfa’da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinliğindeki bir binanın bahçesine düştü. Kazada, sürücü baba ile araçtaki anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet T. yaralandı.
Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet T. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Müslüm T. idaresindeki 35 DC 5547 plakalı otomobil, sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek, 10 metre derinlikteki bir binanın bahçesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Fatma, çocukları Ayşe, Mustafa ve Ahmet T. yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil binanın bahçesine düştü: 3’ü çocuk 5 yaralı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralı anne-baba ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, yol kenarındaki demir bariyerleri yerinden sökerek 10 metre derinlikteki bina bahçesine düşen otomobil, olay yerine çağrılan vinç ile vatandaşların meraklı bakışları arasında bulunduğu yerden çıkarılarak Yediemin Otoparkı’na taşındı.

  • Bir süre polis tarafından trafiğe kapatılan yol, aracın bahçeden çıkarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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