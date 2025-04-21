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Otomobil ile cipin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Otomobil ile cipin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

23:5321/04/2025, Pazartesi
AA
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Kazanın ardından trafik akışı kavşakta bir süre kontrollü sağlandı.
Kazanın ardından trafik akışı kavşakta bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli'de bir kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'ndeki Soma Maden Şehitleri Caddesi Şehit Oğuzhan Demir kavşağında, İ.K. idaresindeki 34 HZV 329 plakalı otomobil ile Ö.O. yönetimindeki 34 DYS 986 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İ.K, Fatih Devlet Hastanesine, Ö.O. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı kavşakta bir süre kontrollü sağlandı.



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