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Kocaeli'de kamyonet ve tırlar birbirine girdi

Kocaeli'de kamyonet ve tırlar birbirine girdi

23:4621/04/2025, Pazartesi
IHA
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Zincirleme kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.
Zincirleme kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Derince ilçesi mevkiinde iki tır ve bir kamyonet zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle trafik dururken, yaralanan olmadı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 2 tır ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 Mitsubishi marka kapalı kasa kamyonet, A.G. yönetimindeki 06FCE 783 Mercedes marka tır ve İ.Ö. hakimiyetindeki 06 CON 698 plakalı damperli tır zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle trafik dururken, yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, trafik güvenliğini sağladı. Kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı.



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