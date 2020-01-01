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KOCAELİ

Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ve tankere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2.34 promil alkollü olduğu tespit edilen Fatih Yasin Dikmen idaresindeki otomobil, önce başka bir otomobile sonra da park halindeki tankere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kocaeli'de bir otomobil, önce başka bir otomobile sonra da park halindeki tankere çarptı.
Kocaeli'de bir otomobil, önce başka bir otomobile sonra da park halindeki tankere çarptı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih Yasin Dikmen idaresindeki 34 TD 4400 plakalı otomobil, önündeki Şenol Koç idaresinde bulunan 34 BAS 139 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikmen'in kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki çimenlik alana girerek park halindeki 27 TJ 417 plakalı tankere de çarpıp takla attı.

AA
Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan sürücü Fatih Yasin Dikmen, Uğur Demirtaş, Damla Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi araçtan çıkardı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, 3 kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Fatih Yasin Dikmen ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Demirtaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Uğur Demirtaş'ın eşi Damla Demirtaş ile ismi öğrenilemeyen diğer kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2.34 promil alkollü olduğu tespit edilen Fatih Yasin Dikmen idaresindeki otomobil, önce başka bir otomobile sonra da park halindeki tankere çarptı.

Alkollü sürücü gözaltına alındı

Kaza sonrası polis ekipleri de bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin alkol testinde, Fatih Yasin Dikmen'in 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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