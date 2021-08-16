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ANTALYA

Otomobilin anahtarını gizlice alıp kaçan çocuktan feci kaza: 1 ölü

Antalya’da yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alarak şehir turuna çıktıkları iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırlayarak takla atan aracın altında kalıp feci şekilde can verdi.

Haber Merkezi İHA
Otomobilin anahtarını gizlice alıp kaçan çocuktan feci kaza: 1 ölü
Otomobilin anahtarını gizlice alıp kaçan çocuktan feci kaza.

Kaza, Kepez ilçesinin Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Gazi Mahallesi’nde oturan N.K.D. (13) iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı Ford Fiesta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı.

GİZLİCE ÇIKTILAR

N.K.D, bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi (15) de alarak ilçede gezmeye başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan refüje çarptı. Daha sonra ise hızını alamayarak takla attı. Bu sırada aracın yolcu koltuğunda oturan Bedirhan Şirazi, araçtan fırladı.


FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Takla atan araç, Şirazi’nin üzerine düşerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirazi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döktü. Çocuğun iki ağabeyi olay yerine gelen diğer yakınları teselli etti. Kazada yaralanan sürücü çocuk ise hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridi ile çevirdi. Yapılan incelemenin ardından ceset olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.


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