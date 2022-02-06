Otomotiv endüstrisi ocakta 2.2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Ocak ayında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi" ihracatı yüzde 7 artarak 951 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. "Binek otomobil" ihracatı yüzde 21 azalarak 654 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3 artarak 440 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 39 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 3, yine önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 12, Rusya'ya yüzde 32, Polonya'ya yüzde 21, Slovenya'ya yüzde 26, Hollanda'ya yüzde 29, Mısır'a yüzde 30 ihracat artışı görüldü. Buna karşılık Fas'a yüzde 12, Macaristan'a yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.
Geçen ay binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa'ya yüzde 66, İtalya'ya yüzde 53, İsveç'e yüzde 55, Belçika'ya yüzde 41 ihracat düşüşü görülürken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 53, Mısır'a yüzde 30, ABD'ye yüzde 259'luk artış sağlandı.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla dış satım yapılan Birleşik Krallık'a yüzde 30, önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 45, Belçika'ya yüzde 16, ABD'ye yüzde 19 ihracat artışı gerçekleştirildi.
Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 9, İtalya'ya 48 ve Birleşik Krallık'a çok yüksek oranlı ihracat artışı görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdikleri 2022'nin ilk ayında en büyük ürün grubunun yine tedarik endüstrisi olduğunu bildirdi.
Çelik, binek otomobillerde yüzde 21 düşüş, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 39 artış yaşandığını, Birleşik Krallık, ABD ve Mısır gibi ülkelere ise yüzde 40'lara varan yüksek oranlı artışlar kaydedildiğini belirtti.
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Araba alma planı yapan vatandaşlar için beklenen haber geldi. Firmalar yeni fiyatları tek tek açıklamaya başladı. Galeriler her geçen gün fiyat listelerini yeniden güncellerken İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? Sorusuna yanıt veren analistler, şubat sonu ve mart başına dikkat çekerek piyasanın hareketleneceğini belirtti. Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi? En ucuz sıfır otomobiller hangileri? Sıfır otomobil fiyat listesi?
2022 sıfır otomobil güncel fiyat listesi yeniden güncellendi. İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Hyundai i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel<br><br>Fiyat: 240 bin 857 TL
Hyundai i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Hatchback Benzin Yarı Otomatik<br><br>Fiyat: 251 bin 208 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel<br><br>Fiyat: 244 bin 900 TL
Mazda 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Reflex Hatchback Benzin Otomatik<br><br>Fiyat: 250 bin 710 TL<br><br><br>Mazda 2 Hatchback 1.5 SkyActive-G Power Hatchback Benzin Otomatik<br><br>Fiyat: 255 bin 810 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Crossover Benzin Manuel<br><br>Fiyat: 260 bin 900 TL
Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street Hatchback Benzin Manuel<br><br>Fiyat: 260 bin 900 TL<br><br>Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Urban Hatchback Benzin Manuel<br><br>Fiyat: 266 bin 900 TL
Renault Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Hatchback Benzin Manuel<br><br>Fiyat: 248 bin 100 TL
Hyundai i20 Hatchback 1.4 MPI Jump Hatchback Benzin Manuel<br><br>Fiyat: 263 bin 674 TL<br>
Kia Picanto Hatchback 1.0 MPI Feel Hatchback Benzin Otomatik<br><br>Fiyat: 261 bin 900 TL<br><br><br>Kia Picanto Hatchback 1.0 MPI Live Hatchback Benzin Otomatik<br><br>Fiyat: 263 bin 900 TL
2022 sıfır otomobil fiyat listesi
En ucuz sıfır otomobil fiyat listesi 2022
Araba almak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Tüm dünyada yaşanan çip krizi sonrası araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşandı. Araba alma planı yapan vatandaşlar ise fiyatların alacağı son hali merak ediyordu. En ucuz sıfır araç fiyat listesi ve ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer sorusuna cevap uzmanlardan geldi. Sıfır otomobil fiyatları kaç para? 2022 sıfır otomobil fiyat listesi, Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi? En ucuz sıfır otomobiller... Ayrıntılar haberimizde...
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Son yıllarda döviz kurlarında yaşanan gelişmelerle birlikte araç fiyatları yükselişe geçti. Sıfır araba fiyatlarında yaşanan yükseliş ikinci el araç fiyatlarının da artmasına neden oldu. Koronavirüs pandemisi ile birlikte başlayan üretim sıkıntısı ve çip krizi de otomobil fiyatlarındaki artışa tuz, biber ekti. Araç almanın zorlaştığı şu günlerde vatandaşlar ÖTV indirimi gelmesini dört gözle bekliyor.
ODD tarafından paylaşılan bilgilere göre Ocak ayında otomobil satışları yüzde 17 dolaylarında azaldı. İkinci el otomobil pazarında ise satışlar büyük oranda düştü.<br><br>
Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada ÖTV indiriminin olmayacağını ifade etmişti. Yapılan açıklama:<br><br>\"Hayır, araç satışlarında bir düşme yok, araç kuyrukları var. Talepleri karşılayamıyorlar, ÖTV'yi niye indirelim? Beyaz eşyada tarihi rekorlar kırılıyor ihracatta ve iç tüketimde, ÖTV'yi niye düşürelim? Akaryakıt fiyatlarında kaybedilen vergisel vergilerin yükünü 84 milyon çekiyor. Birinin kullandığı akaryakıtı niye başkası çeksin? Biz petrol ve doğal gaz üreticisi değiliz. 2023'te doğal gaz üreteceğiz ancak şu anda doğal gazı dövizle alıyoruz. Bunu nereye kadar sübvanse edebilirim. Önümüzdeki yıl 55 milyar dolar enerji ithalatımız var. Geçici karar alınmış, piyasa canlanmış böyle bir dönemde o imkanı bitirdik.\"<br>
Şimdi ise hem sıfır, hem de ikinci el pazarında satışlar büyük oranda düştü. Dolayısıyla bu durum ÖTV tarafında yeni bir indirim gelir mi beklentilerini tekrardan gündeme taşıdı.
Dolayısıyla satışlardaki bu büyük düşüşü ilk sinyal olarak yorumlayabiliriz.<br><br>
Hali hazırda satışların Şubat ayında daha da düşmesi bekleniyor. Keza Şubat, Mart ve Nisan ayları otomobil sektörü için çok da parlak olmayan dönemler.
Sonuç olarak kısa vadede sıfır otomobillerde bir ÖTV beklentisi oluşmuş durumda. Tabi ki bu beklentiler karşılık bulur mu, yoksa bulmaz mı bunu bize zaman gösterecek.<br><br>
Olur da ÖTV tarafında bir indirim uygulanırsa ikinci el otomobil fiyatları da ucuzlayacaktır. Bu detayı da atlamamak gerekiyor.<br><br>
Eğer şu sıralar yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız bu olasılıkları da göz önünde bulundurmanız sizin açınızdan olumlu sonuçlar verebilir.<br><br>
ÖTV nedir?<br><br><br>Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.<br><br>
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir. .<br><br>
ÖTV ve KDV’nin <br>Farkı<br><br>ÖTV ve KDV günümüzde çok sık karıştırılan kavramlar olarak karışımıza çıkmaktadır. Aslında bu iki kavramın anlamlarına baktığımızda ben önemli farkı ÖTV’nin tek aşamalı bir vergi sistemine sahip olmasıdır. Yani alınan ürünlerden tek seferlik bir ithalat veya imalat gibi ÖTV uygulamasıyla alınılır. Fakat KDV tek seferli bir ücretlendirme değildir. Bu ürünlerin elden çıkarılırken veya alınırken yeniden ÖTV uygulanması mümkün değildir.
ÖTV Muafiyeti<br><br>Engelli kişiler bazı gerekçeleri sağladıklarında ÖTV’den muaf olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir Engelli Sağlık Kurulu Raporu temin edilmesi olmaktadır. Bu Engelli Sağlık Kurulu’ndan alınan belgeye göre aracı alacak kişinin %90 ve üzeri oranında engel durumu bulunması gerekmektedir. Eğer aracı alacak engelli kişi aracı kullanacak durumda değil ise belirtilene göre 3. derece yakınına kadar B sınıfı ehliyeti olan kişi engelli kişinin aracını kullanmasına yardım edebilmektedir. Eğer kendileri de araç kullanabilecek derecede ise engelli kişilerde bu sahip olduğu aracı kullanabilmektedir.
Otomobil almak için acele edenler heyecanla bekliyor: ÖTV indirimi gelecek mi?
Koronavirüs salgını, çip krizi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar otomotiv sektöründe önemli etkilere sebep oldu. Araç almak isteyen bireyler sıfır araç ve ikinci el araç fiyatlarına baktığında normal bir fiyatlandırmanın çok üstünde olan miktarları gördüğünde büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Her ne kadar bankalar yerli üretim arabaları destek amaçlı kredi faiz miktarlarını düşürse de hala normalin üstünde olan fiyatlar maalesef cep yakıyor, deyim yerindeyse sektörde yaprak kımıldamıyor. Peki sıfır otomobile ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? 2022 ÖTV indirimi olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...