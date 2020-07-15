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Gündem Otuz milyon dolarlık vurgun ABD ve Avrupaya kaçan zengin FETÖcüler paraları örgüte kaptırdı
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Otuz milyon dolarlık vurgun: ABD ve Avrupa’ya kaçan zengin FETÖ’cüler paraları örgüte kaptırdı

ABD ve Avrupa’ya kaçan zengin FETÖ’cüler paraları örgüte kaptırdı. FETÖ, Atlanta’da kurduğu Star Chain isimli şirket üzerinden 30 milyon dolarlık vurgun yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristbaşı Gülen
Teröristbaşı Gülen

Askeri darbeye kalkışan, adı kumpaslar, soru çalmalar, cinayetler, cinsel içerikli şantaj kasetleriyle anılan FETÖ’de, şimdi de üst düzey imamların karıştığı yolsuzluklar konuşuluyor. Dolandırıcılıkta, 15 Temmuz’un ardından Türkiye’den ABD’ye kaçan işadamlarına yardımcı olunacağı iddiasıyla Atlanta’da kurulan Star Chain isimli şirket kullanıldı. Örgütün ABD’deki 5 bölge imamından biri olan Ahmet Çiçek’in de aralarında bulunduğu Atlanta’daki üst düzey isimleri, Türkiye’den kaçanları bu şirkete yönlendiriyordu.

BEDAVA ORTAKLIK

Elinde parası olan FETÖ’cülere, satın alınacak restoranın fiyatının 400 bin dolar olduğu, yarısının o, diğer yarısının da şirket tarafından ödeneceği söyleniyordu. Böylece örgüt üyesi işadamı ile şirket, satın alınan restorana yarı yarıya ortak oluyordu. Ancak restoranın gerçek fiyatının 200 bin dolar olduğu ve FETÖ şirketinin neredeyse para ödemeden yüzde 50 hisseye sahip olduğu sonradan anlaşıldı. Bu yolla en az 30 milyon dolarlık yolsuzluk yapılırken, şirkete Ahmet Çiçek ve örgütün Atlanta’daki işadamları derneğinin başındaki Ömer Casurluk’un ortak olduğu ortaya çıkınca dolandırıldıklarını anlayanlar paralarını istedi.

ŞİRKET İFLASA GİTTİ

  • Şirket iflasa giderek paraları ödemedi, Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den de bir sonuç elde edemeyen örgüt üyeleri ise mahkemeye gitti. Ayrıca Ahmet Çiçek ve Ömer Casurluk’un kurduğu dolandırıcılık çetesinin, Türkiye’de tutuklu olan örgüt üyesi 2 işadamının 1 milyona yakın parasını da izinsiz kullanarak batırdığı iddia edildi. Örgüt sadece ABD’de değil, Avrupa’da da zengin üyelerini ortak bulma, iş kurma ve yatırım yapma gibi vaatlerle kandırıyor.

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