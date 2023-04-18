Oy pusulasının montajlanmış halini paylaşarak Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Demirtaş'a Oğan'dan cevap: Senin kafan bir tek matematikteki bölme işlemine çalışır

Sinan Oğan, Demirtaş'ın paylaştığı montajlanmış oy pusulası fotoğrafına tepki gösterdi.
Terör suçları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak dört adayın bulunduğu oy pusulasının montajlanmış bir halini paylaştı.
Demirtaş montajlanan oy pusulası fotoğrafıyla Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Fotoğrafta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında kalan diğer üç adayın yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ayrı fotoğrafı yer aldı. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık oy isteyen Demirtaş'a ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'dan cevap geldi.
"Senin kafan matematikteki bir tek bölme işlemine çalışır"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğan, Demirtaş'a tepki göstererek şunları söyledi: