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Oy pusulasının montajlanmış halini paylaşarak Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Demirtaş'a Oğan'dan cevap: Senin kafan bir tek matematikteki bölme işlemine çalışır

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak dört adayın bulunduğu oy pusulasının montajlanmış halini paylaşarak Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Selahattin Demirtaş'a ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'dan cevap geldi. Demirtaş'a tepki gösteren Oğan, "Selahattin senin kafan matematikteki bir tek “bölme” işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte “çarpma” işlemi de var" paylaşımında bulundu.

10:48 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Sinan Oğan, Demirtaş'ın paylaştığı montajlanmış oy pusulası fotoğrafına tepki gösterdi.

Sinan Oğan, Demirtaş'ın paylaştığı montajlanmış oy pusulası fotoğrafına tepki gösterdi.

Terör suçları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak dört adayın bulunduğu oy pusulasının montajlanmış bir halini paylaştı.

Demirtaş montajlanan oy pusulası fotoğrafıyla Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Fotoğrafta Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında kalan diğer üç adayın yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ayrı fotoğrafı yer aldı. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık oy isteyen Demirtaş'a ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan'dan cevap geldi.

"Senin kafan matematikteki bir tek bölme işlemine çalışır"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğan, Demirtaş'a tepki göstererek şunları söyledi:

"Selahattin senin kafan matematikteki bir tek “bölme” işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte “çarpma” işlemi de var"




#Sinan Oğan
#HDP
#Demirtaş
#Zafer Partisi
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