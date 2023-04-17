Terör örgütlerinin reklamını yapmamak için isimlerini kullanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun DEAŞ paylaşımları ortaya çıktı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki kirli pazarlıklar geride kalan gün bir kez daha ortaya çıkmıştı. HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." itirafında bulunurken diğer HDP'li Cengiz Çandar ise, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti. CHP kanadından yapılan açıklamalarda ise HDP'nin PKK ile ilişkisi olmadığı öne sürülmüştü. Tüm bu yaşananlar TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi. Şık 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, teröristbaşı Cemil Bayık ile görüştüğünü ve HDP-PKK arasında görüş ayrılığı olmadığını anlatmıştı. Şık açıklamasında, "Bilerek söylüyorum. HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok. Demirtaş'la PKK arasında görüş ayrılığı yok" demişti.