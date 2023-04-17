Terör örgütlerinin reklamını yapmamak için isimlerini kullanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun DEAŞ paylaşımları ortaya çıktı

"Terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun DEAŞ'a yönelik yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, PKK dememesi üzerine yapılan eleştirilere cevap verdi.
Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütünün reklamını yapmam
Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
Terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde: