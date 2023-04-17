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Terör örgütlerinin reklamını yapmamak için isimlerini kullanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun DEAŞ paylaşımları ortaya çıktı

14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'terör örgütü PKK' dememesi üzerine yapılan eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. Ben terör örgütünün reklamını yapmam." dedi. Terör örgütlerinin reklamını yapmamak için isimlerini kullanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.

10:51 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
"Terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun DEAŞ'a yönelik yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

"Terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun DEAŞ'a yönelik yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, PKK dememesi üzerine yapılan eleştirilere cevap verdi.

Kılıçdaroğlu: Ben terör örgütünün reklamını yapmam

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör örgütlerinin isimlerini dillendirmemeye özen gösteririz. 'Neden PKK demiyorsunuz' diyorlar. Ben terör örgütünün reklamını yapmam. Çünkü terör örgütü terörü kendi adının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak için de terör eylemlerine girişir."

Terör örgütü PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı DEAŞ paylaşımları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:


Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

HDP ve PKK'ya yönelik destek sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" dedi. Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle de tanınıyor. CHP'li ismin silah bıraktıracağı PKK'nın elebaşı Sabri Ok da geçtiğimiz günlerde, "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" demişti.

CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: Cemil Bayık ile görüştüm HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok
CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: Cemil Bayık ile görüştüm HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki kirli pazarlıklar geride kalan gün bir kez daha ortaya çıkmıştı. HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." itirafında bulunurken diğer HDP'li Cengiz Çandar ise, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti. CHP kanadından yapılan açıklamalarda ise HDP'nin PKK ile ilişkisi olmadığı öne sürülmüştü. Tüm bu yaşananlar TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi. Şık 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, teröristbaşı Cemil Bayık ile görüştüğünü ve HDP-PKK arasında görüş ayrılığı olmadığını anlatmıştı. Şık açıklamasında, "Bilerek söylüyorum. HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok. Demirtaş'la PKK arasında görüş ayrılığı yok" demişti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#PKK
#Yedili Masa
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