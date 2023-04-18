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Bayramdan sonra Cumhurbaşkanı adaylarının ismini açıklayacaklarını söyleyen HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Gerçi sizler biliyorsunuz

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararı sonrası aday çıkarmazken Pervin Buldan'dan yeni bir açıklama geldi. Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında konuşan Buldan, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini bayramdan sonra yapacakları mitinglerde söyleyeceklerini belirtti. Buldan, "Gerçi sizler biliyorsunuz" ifadesini kullanarak da Kılıçdaroğlu'na işaret etti.

10:22 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
HDP'li Pervin Buldan, bayramdan sonra destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayının ismini açıklayacaklarını söyledi.

HDP'li Pervin Buldan, bayramdan sonra destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayının ismini açıklayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararı sonrası aday çıkarmazken Pervin Buldan'dan yeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında konuşan Buldan, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini bayramdan sonra yapacakları mitinglerde söyleyeceklerini belirtti.

"Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz"

Buldan şöyle konuştu:

"İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz."


#Pervin Buldan
#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#CHP
23 dakika önce
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