Bayramdan sonra Cumhurbaşkanı adaylarının ismini açıklayacaklarını söyleyen HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Gerçi sizler biliyorsunuz

HDP'li Pervin Buldan, bayramdan sonra destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayının ismini açıklayacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe destek mesajları aldı. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararı sonrası aday çıkarmazken Pervin Buldan'dan yeni bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında konuşan Buldan, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini bayramdan sonra yapacakları mitinglerde söyleyeceklerini belirtti.
"Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz"
Buldan şöyle konuştu: