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Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun iki yıl önce HDP'ye verdiği sözler yeniden gündem oldu: Ne yaparsak beraber yapacağız bize güvenin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından aday çıkarmama kararı alan HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın Yedili Masa'ya desteği sürerken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iki yıl önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 'dostlarımız' kavramının özenle seçilmiş bir kavram olduğu ifade eden Tanrıkulu, HDP'ye seslenerek "Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" açıklamasında bulunmuştu.

14:55 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, iki yıl önce yaptığı açıklamada HDP'ye seslenerek "Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" demişti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, iki yıl önce yaptığı açıklamada HDP'ye seslenerek "Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" demişti.

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacağını açıklayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi üzerine terör örgütü PKK'dan da peş peşe açıklamalar geldi. PKK elebaşları Mustafa Karasu, Murat Karayılan ve Sabri Ok Yedili Masa'ya destek mesajları gönderdi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun iki yıl önce yaptığı açıklamalar yeniden gündemde

HDP'nin seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iki yıl önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Tanrıkulu, katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun sık sık dillendirdiği 'Dostlarımızla ittifak olacağız' söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu söylemişti.

"Ne yaparsak beraber yapacağız bize güvenin"

"Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır"
diyen Tanrıkulu, HDP'ye seslenerek
"Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin"
açıklamasında bulunmuştu.



#Sezgin Tanrıkulu
#HDP
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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