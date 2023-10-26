Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi Orçun İynemli'ye uyuşturucudan gözaltı

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranması olan 636 şüpheli ile yoklama kaçağı 184 kişi yakalandı. Aramalarda 69 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 204 fişek, 24 kilo 747 gram uyuşturucu, 137 uyuşturucu hap ile uyuşturucu maddelerin satışından sağlandığı tespit edilen 80 bin 370 lira ve 100 euro ele geçirildi.