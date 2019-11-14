Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası

Kadıköy'deki trafik kazasında, oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan taksi şoförü, 18 bin 200 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bekir Serkut Özhan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Asım Çeker, tüm bilirkişi raporlarında sanığın kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Sanığın yargılama aşamasında pişman olduğuna ilişkin bir beyanı ya da davranışı olmamıştır. Müvekkillerden özür dahi dilememiştir. Alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini istiyoruz." dedi.

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Sanık Bekir Serkut Özhan da, "Üzücü bir kazaydı. Olmaması gereken bir şeydi. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Özhan'ın avukatı Seher Ertürk ise, "Olay ölen İsrafil Köse'nin kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Müvekkilim ailesi ile kazadan sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştur. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın kullandığı araçla yol kenarında park halindeyken kontrolsüz olarak cadde tarafındaki kapısını açarak motosikletle gelen İsrafil Köse'nin çarpmasına neden olduğunu belirtti.

Sanığın tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucunda ve asli kusurlu olarak geçiş üstünlüğüne riayet etmeyerek taksirle İsrafil Köse'nin ölümüne neden olduğunu belirten mahkeme, sanığı önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Sanığın, duruşmalardaki iyi halini takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme, verilen bu hapis cezasını da 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.

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İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016'da motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahında park halindeki, sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı belirtilmişti.

Köse'nin kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarılan iddianamede, kaza tespit tutanağında, olayda her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

Bir tanığın, kazanın, sanık Özhan'ın bulunduğu taksinin kapısının yaklaşık 10 santimetre açılması neticesinde Köse'nin motosikletinin taksinin kapısına çarpması sonucu meydana geldiğini beyan ettiği aktarılan iddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.