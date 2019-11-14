Gündem Oyuncu İsrafil Kösenin ölümüne neden olan taksiciye para cezası
İSTANBUL AKTÜEL

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası

İstanbul Kadıköy'deki trafik kazasında, oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen hapis cezası, 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

Haber Merkezi AA

Kadıköy'deki trafik kazasında, oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan taksi şoförü, 18 bin 200 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bekir Serkut Özhan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Asım Çeker, tüm bilirkişi raporlarında sanığın kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Sanığın yargılama aşamasında pişman olduğuna ilişkin bir beyanı ya da davranışı olmamıştır. Müvekkillerden özür dahi dilememiştir. Alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini istiyoruz." dedi.

İsrafil Köse kazada 'kusurlu' bulundu
HAYAT
İsrafil Köse kazada 'kusurlu' bulundu

Sanık Bekir Serkut Özhan da, "Üzücü bir kazaydı. Olmaması gereken bir şeydi. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Özhan'ın avukatı Seher Ertürk ise, "Olay ölen İsrafil Köse'nin kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Müvekkilim ailesi ile kazadan sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştur. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

İsrafil Köse'nin 1,5 yaşındaki oğlundan tazminat davası
HAYAT
İsrafil Köse'nin 1,5 yaşındaki oğlundan tazminat davası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın kullandığı araçla yol kenarında park halindeyken kontrolsüz olarak cadde tarafındaki kapısını açarak motosikletle gelen İsrafil Köse'nin çarpmasına neden olduğunu belirtti.

Sanığın tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucunda ve asli kusurlu olarak geçiş üstünlüğüne riayet etmeyerek taksirle İsrafil Köse'nin ölümüne neden olduğunu belirten mahkeme, sanığı önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, duruşmalardaki iyi halini takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme, verilen bu hapis cezasını da 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.

Tiyatrocu Köse’den acı haber
GÜNDEM
Tiyatrocu Köse’den acı haber

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016'da motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahında park halindeki, sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı belirtilmişti.

Köse'nin kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarılan iddianamede, kaza tespit tutanağında, olayda her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

Bir tanığın, kazanın, sanık Özhan'ın bulunduğu taksinin kapısının yaklaşık 10 santimetre açılması neticesinde Köse'nin motosikletinin taksinin kapısına çarpması sonucu meydana geldiğini beyan ettiği aktarılan iddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Suriye petrolü teklifi

'Suriye petrolü' teklifi

Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı açıklamalar
İşte o video

İşte o video

​Erdoğan'ın izlettiği 'terörle mücadele' videosundan Trump etkilendi.
DEAŞlı teröristler sınır dışı ediliyor

DEAŞ'lı teröristler sınır dışı ediliyor

​1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞ'lılar ülkelerine gönderiliyor.
Renk körlüğü polisliğe engel

Renk körlüğü polisliğe engel

Emniyet Genel Müdürlüğü son noktayı koydu.
Okulu cephaneliğe çevirmişler

Okulu cephaneliğe çevirmişler

YPG'li teröristlerin okulda sakladığı 50 adet tank mayını bulundu.
Artık hakem değilim

Artık hakem değilim

Skandal hakem Deniz Ateş Bitnel, düdüğünü astı.

Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

​Kırklareli Kıyıköy'deki kum hırsızlığı İstanbul Karaburun'a yayıldı.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
100 bin konut<br>için çalışma başladı

100 bin konut
için çalışma başladı

Dar gelirli vatandaşlara 20 yıl vade ile verilecek.

Sınırdaki DEAŞ'lıyı ABD alacak

Sınırdaki DEAŞ'lıyı ABD alacak

​İçişleri Bakanlığı: 4 gündür bekleyen terörist için işlemler başlatıldı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Kazanan Türkiye

Kazanan Türkiye

Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Hollywood<br>algısı çöktü

Hollywood
algısı çöktü

​Türk dizileri Hollywood'un İslamofobi propagandasının izlerini siliyor.
Cazip fırsatlar var

Cazip fırsatlar var

​Çinli finans devinden Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Bir fotoğraf <br>daha ortaya çıktı

Bir fotoğraf
daha ortaya çıktı

​Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği iddiaları.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.