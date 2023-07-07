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Özcan'dan 'Genel merkeze alınmayacak' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?

Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı istifa çağrıları karşılık bulmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı değişim ve adalet yürüyüşüne devam ediyor. 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı hedefleyen Özcan, genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?" diye soran Özcan, "Orası senin babanın çiftliği mi? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş." dedi.

13:53 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

CHP’den ikinci kez ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne değişim ve adalet yürüyüşünü başlatmıştı.

CHP'de değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan Özcan, bu çağrılara ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Orası senin babanın çiftliği mi?

Yürüyüşüne devam eden ve 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı hedefleyen Özcan, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine şu sözlerle tepki gösterdi:

"12 Temmuz'da genel merkeze bizi sokmayacaklarmış. Ya şimdi sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum, evimize gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. "

"Al sana tek adam rejimi partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş"

Özcan sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl seni TÜİK'e sokmadıkları zaman hepimiz telin etmiştik. Hani Milli Eğitim Bakanlığı seni kapıdan sokmadığı zaman telin etmiştik. Sen de bizi kendi evimize sokmuyorsun. Bu nedir artık? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle var mı? Aile üyeni kapı dışı edebilirsin. Ama benimle birlikte oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş. Çok üzüldüm. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor"


#Tanju Özcan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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