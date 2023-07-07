Özcan'dan 'Genel merkeze alınmayacak' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?

"Nasıl seni TÜİK'e sokmadıkları zaman hepimiz telin etmiştik. Hani Milli Eğitim Bakanlığı seni kapıdan sokmadığı zaman telin etmiştik. Sen de bizi kendi evimize sokmuyorsun. Bu nedir artık? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler. Hatta herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da genel merkez önüne yığacaklar. Bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışıyorlar. Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle var mı? Aile üyeni kapı dışı edebilirsin. Ama benimle birlikte oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş. Çok üzüldüm. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor"