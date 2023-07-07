Özcan'dan 'Genel merkeze alınmayacak' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?

Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.
CHP’den ikinci kez ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne değişim ve adalet yürüyüşünü başlatmıştı.
CHP'de değişim isteyen ve Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan Özcan, bu çağrılara ilişkin bir cevap beklerken genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Orası senin babanın çiftliği mi?
Yürüyüşüne devam eden ve 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı hedefleyen Özcan, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine şu sözlerle tepki gösterdi:
"Al sana tek adam rejimi partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş"
Özcan sözlerine şöyle devam etti: