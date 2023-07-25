Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Halk TV tepkisi: Herkes başarısızlığınızı örtmek zorunda mı lütfen artık tıbbi destek alın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV'ye sansür uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek 'diktatör' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere kendisine karşı değişim hareketi başlatanları destekleyen yayınlar yaptığı gerekçesiyle partisi tarafından fonlanan Halk TV ile iş birliğini kesti.
Eren Erdem açıkladı: Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurdu.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Halk TV tepkisi: Herkes sizi övmek ve başarısızlığınızı örtmek zorunda mı?
Gelişmeler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Halk TV tepkisi geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi: