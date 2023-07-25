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Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Halk TV tepkisi: Herkes başarısızlığınızı örtmek zorunda mı lütfen artık tıbbi destek alın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim isteyen CHP'lileri yayına çıkardıkları gerekçesiyle Halk TV ile iş birliğine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu için 'diktatör' ifadesini kullanan Özcan, "Yürüyüşümle ilgili Halk TV’ye 2 kez bağlandık diye ne bu memnuniyetsizlik. Herkes sizi övmek ve başarısızlığınızı örtmek zorunda mı? Lütfen artık profesyonel bir tıbbi destek alın" dedi.

14:01 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV'ye sansür uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek 'diktatör' dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV'ye sansür uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek 'diktatör' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere kendisine karşı değişim hareketi başlatanları destekleyen yayınlar yaptığı gerekçesiyle partisi tarafından fonlanan Halk TV ile iş birliğini kesti.

Eren Erdem açıkladı: Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."
Kılıçdaroğlu'nun PM Toplantısı'nda
"Halk TV, hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyor. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle destek olmayacağız"
dediği öne sürüldü.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Halk TV tepkisi: Herkes sizi övmek ve başarısızlığınızı örtmek zorunda mı?

Gelişmeler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Halk TV tepkisi geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Ben 4,5 yılda Halk TV’ye toplam iki kez çıktım. Sayın Genel Başkan ve aveneleri ise neredeyse her akşam Halk TV’deydi.
Kusura bakma Sayın Kılıçdaroğlu ama sen bizim yerden yere vurduğumuz RTE’den bile daha diktatörmüşsün.
Sorosçular, 10 Aralıkçılar, terör seviciler, her akşam Halk TV’de cirit atarken, Halk TV’den memnundun da, Atatürkçü, Kuva-yi Milliyeci biri olarak benim haber değeri olan yürüyüşümle ilgili Halk TV’ye 2 kez bağlandık diye ne bu memnuniyetsizlik.
Herkes sizi övmek ve başarısızlığınızı örtmek zorunda mı? Lütfen artık profesyonel bir tıbbi destek alın"


Halk TV sunucusu Emin Çapa'dan 'Oyumu isterken iyiydi' diyerek CHP'ye veryansın etti: Yerel seçimlerin sonucu çok ağır olacak
Halk TV sunucusu Emin Çapa'dan 'Oyumu isterken iyiydi' diyerek CHP'ye veryansın etti: Yerel seçimlerin sonucu çok ağır olacak

CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını sonlandırdı. Sunucu Emin Çapa, kanalına çeşitli ambargolar da uygulayan CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet seçmeninin kırgın, yılgın ve umutsuz olduğunu belirten Çapa, bunun seçimi kaybetmekten değil seçim sonrası yapılan açıklamalardan kaynaklandığını belirtti. "Affedersiniz oyumuzu isterken iyiydi, sizin sesinizi duyurmamızı isterken iyiydi." diyen Çapa, "Böyle şeyler yapmayın. Bir kere kendine zarar veriyor bu tip davranışlar. Bunu görmemiz lazım. Yoksa yerel seçimde çok ağır sonuçlara gidebiliriz." ifadelerini kullandı.


#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Halk TV
#CHP
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