Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Halk TV tepkisi: Herkes başarısızlığınızı örtmek zorunda mı lütfen artık tıbbi destek alın

Sorosçular, 10 Aralıkçılar, terör seviciler, her akşam Halk TV’de cirit atarken, Halk TV’den memnundun da, Atatürkçü, Kuva-yi Milliyeci biri olarak benim haber değeri olan yürüyüşümle ilgili Halk TV’ye 2 kez bağlandık diye ne bu memnuniyetsizlik.