Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: Genel başkan adayı olmak istiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu-Tanju Özcan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerinin ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı. CNN Türk yayınında konuşan Özcan,
"12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar."
ifadelerini kullandı.
"CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum"
"CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum"
Özcan şunları söyledi:
"Ben CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum. Mahkeme dilekçesinde de bunu yazdım 'bir tedbir kararı verin' diye. Eğer 4-5 Kasım'dan sonra benim partiye dönmeme karar verirseniz, bu benim seçme ve seçilme hakkıma ihlal olacaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 2012 yılına kadar olumlu fikirlerim vardı. Ben Türkiye'de Kemal Bey ile birlikte çalışmış; İl başkanı, milletvekili ve belediye başkanlığı yapmış tek kişiyim.
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürkçü' ve Türk milliyetçi tabanını HDP ile yakınlaştıramaz. Kılıçdaroğlu partilerin net ilkeleri olmaz dedi. Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı ben neden onu eleştireyim, 12 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var CHP'nin başında. Avrupa'da ve dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır. 12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar."
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3 saat önce