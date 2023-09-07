Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: Genel başkan adayı olmak istiyorum

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürkçü' ve Türk milliyetçi tabanını HDP ile yakınlaştıramaz. Kılıçdaroğlu partilerin net ilkeleri olmaz dedi. Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı ben neden onu eleştireyim, 12 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var CHP'nin başında. Avrupa'da ve dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır. 12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar."