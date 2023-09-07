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Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na rest: Genel başkan adayı olmak istiyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim kaybettiğine dikkat çeken Özcan, "Dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır. 12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar." dedi.

10:01 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu-Tanju Özcan

Kemal Kılıçdaroğlu-Tanju Özcan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerinin ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu karşısında genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı. CNN Türk yayınında konuşan Özcan,
"12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar."
ifadelerini kullandı.

"CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum"

Özcan şunları söyledi:

"Ben CHP'ye dönüp Kurultay'da genel başkanı adayı olmak istiyorum. Mahkeme dilekçesinde de bunu yazdım 'bir tedbir kararı verin' diye. Eğer 4-5 Kasım'dan sonra benim partiye dönmeme karar verirseniz, bu benim seçme ve seçilme hakkıma ihlal olacaktır.
Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 2012 yılına kadar olumlu fikirlerim vardı. Ben Türkiye'de Kemal Bey ile birlikte çalışmış; İl başkanı, milletvekili ve belediye başkanlığı yapmış tek kişiyim.
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Atatürkçü' ve Türk milliyetçi tabanını HDP ile yakınlaştıramaz. Kılıçdaroğlu partilerin net ilkeleri olmaz dedi. Kılıçdaroğlu başarılı olsaydı ben neden onu eleştireyim, 12 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var CHP'nin başında. Avrupa'da ve dünyada böyle bir olay yaşanmamıştır. 12 kez seçim kaybeden bir genel başkanı o koltukta hangi ülkede oturturlar."

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğini açıkladı: Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çıkışları nedeniyle CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri ve CHP eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını söyleyip, "Hangi ajanslara ne adı altında para ödedikleri, belediyeleri nasıl kullandıkları ortaya çıkacak" dedi. Özkoç'u da hedef alan Özcan, "Belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, ‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." şeklinde konuştu.



#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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