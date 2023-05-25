Özdağ, Kılıçdaroğlu ile el sıkıştı: İç savaş için asker oldu

14 Mayıs’ta açık ara kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için panikle bir hamle yaptı. Tüm masanın karşı çıktığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu, siyasi iflasını ilan etti.

Kılıçdaroğlu, ikinci defa geldiği Zafer Partisi’nden beklediği desteği aldı. 1,5 haftalık Balgat trafiğinde yapılan pazarlıklar sonrasında Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. Ortalık kuran Özdağ ve Kılıçdaroğlu, 7 maddelik bir protokol imzaladı. İki genel başkanın imzasını taşıyan “Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi Arasında Protokol” başlıklı metinde, protokolün, “Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri arasında Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsadığı” belirtildi. Ekonomik sorunların çözümü, milli birlik ve beraberliğin sağlanması, sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve işbirliği detaylarının tespit edilmesinin amaçlandığı protokolde temel ilkeler 7 maddede sıralandı.

YİNE SÖZLER VERDİ

Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında Özdağ, “Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda destekleme kararı verdik” dedi. Kılıçdaroğlu da buna karşılık imzaladığı 7 maddelik protokolle kayyum uygulamasını devam ettirme sözü verdi. Kılıçdaroğlu’nun verdiği bir diğer söz sığınmacıları ne pahasına olursa olsun 1 yıl içerisinde Türkiye’den göndermek.

ORTAKLARI KIZDIRDI

Ancak Kılıçdaroğlu’nun destek karşılığı Özdağ’la imzaladığı protokol masayı karıştırdı. İlk tepki Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’den geldi. Temurci, Twitter paylaşımında Millet İttifakı’nın göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt ettiğini söyleyerek “Kazanmak için her yol mübah değildir” mesajı gönderdi.

FAŞİZAN EMELE DUR DİYELİM

DEVA Partisi’nden de tepki gecikmedi. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni ortak Özdağ’ı eleştirdi. Yeneroğlu, “Maalesef Türkiye'de tek tip kimlik olmazsa bölünürüz ve parçalanırız vehmi on yıllarca zihinlere kazınmıştır. Yeter ki evrensel standartlara riayet edelim, yeter ki yola çıkan her türlü faşizan emele yolun başlangıcında dur diyelim” ifadelerini kullandı.

BAZI YOLLAR MÜBAH DEĞİL

DEVA Partisi kurucularından Tunahan Elmas ise tepkisini “Milyonlarca masuma cehennemi vadeden bir cennet bana lazım değil” diyerek gösterdi. Elmas, “Hayat bazen vicdanımız ve yola çıkarken belirlediğimiz ilkelerimizden ibarettir. Kazanmak için her yolu mübah görenlere girdikleri yolda başarılar dilerim. Bazı yollar bana mübah değil” paylaşımında bulundu.

ÇAPSIZ ADAMLARLA ÇAPSIZLIK

HDP’li Erol Katırcıoğlu da Özdağ’ın kayyum yetkisini elinde bulundurmak istemesini hedef aldı. Katırcıoğlu, “Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyum yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerini unuttu

Özdağ, 9 Eylül 2022’de katıldığı canlı yayında “Kılıçdaoğlu kazanırsa HDP desteği ile kazanır. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu’da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar” ifadelerini kullanmıştı.

Kendini bakan ilan etti

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık Özdağ’ın açıklamalarına da yansıdı. Özdağ, Suriyeliler için “Ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım” dedi. Özdağ’ın bu çıkışına karşı da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, “Günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa Sayın Soylu kesin kalacak demektir” tepkisini gösterdi. HDP’li Erol Katırcıoğlu da “Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı? Umarım bu saçmalığı yapmazlar. Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım olur ve kaybeder. Bizden söylemesi” paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

Söyledikleri tamamen gerçek dışı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özdağ'ın kendisiyle ilgili sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurtulmuş, “Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamasında ifade ettiği ‘Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu’ şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

Hangisine yalan söylüyor?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özdağ’ın Kılıçdaroğlu kararıyla ilgili olarak “Kılıçdaroğlu’nun ne kadar tutarsız bir siyasi hamlesi olduğunu gösteriyor. Bir uçtan diğerine savruluyor. Kılıçdaroğlu aslında fiilen adaylıktan çekildi. Kılıçdaroğlu konkordato ilan etmiştir. Sahte bir milliyetçilik, muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önüne cumhurbaşkanı adayı olarak nitelik koyamıyor. Siyasi iflas açıklamasıdır” dedi. Özdağ’la yapılan mutabakatın 7’li Masa’nın görüşlerine zıt olduğuna dikkat çeken Çelik, “Kılıçdaroğlu gelirse milli güvenlik sorunu ortaya çıkar diyordu. Şimdi kendisi de çıktı Kılıçdaroğlu destekledi. HDP’ye mi Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor, netleşmesi gerekiyor. Neredeyse Avrupa’daki aşırı sağcılarla eşit çizgide açıklama yapıyor. Bu kadar savrulmayı kimseyi beklemiyordu” diye konuştu.

Taşıma destek!

Kılıçdaroğlu’nun ZP’ye ziyareti ilginç görüntülere de sahne oldu. CHP tarafından slogan atmak için 2 otobüs dolusu partilinin getirildiği gözlendi. CHP’liler slogan atıp Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkılarını açtı. Kılıçdaroğlu da atılan sloganlar için “Fena değil” demekle yetindi. Zafer Partisi Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapıldığı esnada Kuzey Irak merkezli K24 televizyonun yayın yapmasına izin verilmedi. K24 muhabirinin mikrofonunu kürsüye koymaya çalıştığı esnada Zafer Partili yetkililer engel çıkardı. Bunu üzerine K24 muhabiri basın açıklamasını takip edemedi.















