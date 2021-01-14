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ANKARA

Özdağ’ın ihracına mahkemeden ret: Sözlerimin arkasındayım

Özdağ’ın ihracına mahkemeden ret: Sözlerimin arkasındayım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, aynı partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddiaları sonrası partiden ihraç kararı mahkemece iptal edildi. Kararın kesin olduğunu belirten Özdağ, “Sözlerimin arkasındayım. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin kararı iptal etti. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddiaları dile getiren Özdağ’ın, 16 Kasım 2020’de alınan ihraç kararının iptali için açtığı dava Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan, müvekkilinin tüzüğe aykırı şekilde partinin Genel Sekreterliği’nce Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini öne sürdü.

İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
OYNAT 02:52
İyi Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu’nun ailesindeki herkes FETÖ’cü ve FETÖ aleyhinde bir tane açıklaması yok
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, 'Büyük amca Enver Altaylı hapishanede. FETÖ ile iç içe geçmiş bir ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü... Kızını örgütün ikinci adamı istemeye geliyor. Kardeşi, o da FETÖ'cü. Amca, FETÖ iltisaklı. Küçük dayı ve eniştesi de FETÖ'cü. Bütün bu ilişkiler ağı içerisinde tertemiz bir Buğra Kavuncu var, hiç örgütle ilişkisi olmayan... Peki Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok...' ifadelerini kullandı.


KESİN OLARAK İPTAL EDİLDİ

  • Müvekkilinin ihracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptığı açıklamaların da gerekçe gösterildiğini anlatan Tarhan, fakat Disiplin Kurulu’nun isnat edilen fiiller dışında soruşturma yapıp, karar tesis etme yetkisinin bulunmadığını savundu. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davanın kabulüyle Ümit Özdağ’ın, parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmetti.

YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

Mahkeme kararına göre Özdağ, İYİ Parti’ye geri dönecek. Özdağ’ın İYİ Parti’de siyaset yapmaya devam edeceği ancak parti grubundan bağımsız hareket edeceği belirtiliyor. Özdağ’ın bugün Ankara’da yapacağı basın toplantısıyla yeni yol haritasını açıklayacağı öğrenildi.

Sözlerimin arkasındayım

  • İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mahkemenin doğru karar aldığına inandığını söyleyerek, “Şu anda iki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul Milletvekili olmaya devam ediyorum” dedi. İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de televizyon programına çıktığını ve İYİ Parti’deki gelişmeleri paylaştığını hatırlatan Özdağ, “O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Hiçbir açıklamamın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da bugüne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım” diye konuştu. Özdağ, mahkeme kararının nihai olduğunu vurgulayarak, Genel Merkez’in itiraz yolu olmadığını da sözlerine ekledi.
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