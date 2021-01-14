Özdağ’ın ihracına mahkemeden ret: Sözlerimin arkasındayım

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin kararı iptal etti. Partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddiaları dile getiren Özdağ’ın, 16 Kasım 2020’de alınan ihraç kararının iptali için açtığı dava Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Özdağ’ın avukatı Uğur Tarhan, müvekkilinin tüzüğe aykırı şekilde partinin Genel Sekreterliği’nce Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini öne sürdü.
KESİN OLARAK İPTAL EDİLDİ
- Müvekkilinin ihracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptığı açıklamaların da gerekçe gösterildiğini anlatan Tarhan, fakat Disiplin Kurulu’nun isnat edilen fiiller dışında soruşturma yapıp, karar tesis etme yetkisinin bulunmadığını savundu. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davanın kabulüyle Ümit Özdağ’ın, parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmetti.
YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK
Mahkeme kararına göre Özdağ, İYİ Parti’ye geri dönecek. Özdağ’ın İYİ Parti’de siyaset yapmaya devam edeceği ancak parti grubundan bağımsız hareket edeceği belirtiliyor. Özdağ’ın bugün Ankara’da yapacağı basın toplantısıyla yeni yol haritasını açıklayacağı öğrenildi.
Sözlerimin arkasındayım
- İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mahkemenin doğru karar aldığına inandığını söyleyerek, “Şu anda iki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul Milletvekili olmaya devam ediyorum” dedi. İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de televizyon programına çıktığını ve İYİ Parti’deki gelişmeleri paylaştığını hatırlatan Özdağ, “O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Hiçbir açıklamamın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da bugüne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım” diye konuştu. Özdağ, mahkeme kararının nihai olduğunu vurgulayarak, Genel Merkez’in itiraz yolu olmadığını da sözlerine ekledi.