Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Son KHK ile Bakanlar Kurulu kararıyla, Emniyet bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı, "Özel Harekat Başkanlığı" oldu.
Terör örgütlerine ağır darbeler vuran, şehirlerde terör olaylarını önleyen Polis Özel Harekât (PÖH), onurlandırıldı.
Artık bağımsız bir birim olarak hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) bünyesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı artık bağımsız bir birim olarak çalışacak.
Kararın ardından EGM'nin internet sitesinde yer alan teşkilat şeması değiştirildi. Daha önce "Daire Başkanlıkları" listesinde olan Özel Harekat birimi artık "Özel Harekat Başkanlığı" yani "ana birim" olarak yerini aldı.
Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması
Yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı: İade, ihraç, kapatma
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