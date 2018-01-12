Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Dairesi ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılmış ve statüsü yükseltilerek Özel Harekat Başkanlığı kurulmuştur.

16/11/2017 tarihinden itibaren Özel Harekat Dairesi Başkanlığının faaliyetleri Özel Harekat Başkanlığı adı altında devam etmekte olduğundan, Özel Harekat Daire Başkanlığı 12 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı tarihi

Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş ve 1982 yılında Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkezde "Özel Hareket Şube Müdürlüğü" ve Ankara, İstanbul, İzmir illerinde ise "Özel Harekat Grup Amirlikleri" şeklinde teşkilatlandırıldı.

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Günün değişen ve gelişen şartları neticesinde 1987 yılında Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinden alınarak Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Özel Hareket Şube Müdürlüğü" olarak 1993 yılına kadar faaliyet gösterdi.

Özellikle bölücü terör olaylarının artması nedeniyle 1993 yılında "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülerek hizmete başladı.

Özel Harekat Daire Başkanlığı merkezde Eğitim Merkezi, İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme ve Destek, Hizmeti Geliştirme, İç Hizmetler, Koruma, 1 Taktik, 2 Taktik, 3 Taktik, 4 Taktik, 5 Taktik Şube Müdürlükleri şeklinde (11) Şube Müdürlüğü ve (32) I. Bölge (24) II. Bölgede olmak üzere (56) ilde Özel Harekat Şube Müdürlüğü şeklinde teşkilatlandı.

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