Gündem İçişleri Bakanı Soylu duyurmuştu Özel harekatçılar geri itmeleri engellemek için Meriç Nehrinde görev alıyor
EDİRNE

Özel harekat polisleri geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor

İçişleri Bakanı Soylu duyurmuştu: Özel harekatçılar geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor

Edirne'de, özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor. Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.

Haber Merkezi AA
Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.
Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.

Tam donanımlı bin özel harekat polisi, bölgede görev yapmak üzere kente geldi.

AA
Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.

Özel harekat polisleri, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınır hattında sığınmacılara uyguladığı kötü muameleye karşı tedbirlerin artırılması, geri itmelerin önlenmesi ve sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor.

AA
Tam donanımlı bin özel harekat polisi, bölgede görev yapmak üzere kente geldi.

Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.

AA

Sınır hattında dün incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak" açıklamasında bulunmuştu.


AA
Tam donanımlı bin özel harekat polisi, bölgede görev yapmak üzere kente geldi.

Soylu duyurmuştu: Özel harekatçılar geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor
FOTOĞRAF 44
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Edirne'de, özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor. ​
Title
Tam donanımlı bin özel harekat polisi, bölgede görev yapmak üzere kente geldi.
Title
Özel harekat polisleri, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınır hattında sığınmacılara uyguladığı kötü muameleye karşı tedbirlerin artırılması, geri itmelerin önlenmesi ve sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor.
Title
Polisler, zodyak botlarla nehirde denetimlerde bulunacak.
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Sınır hattında dün incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik ve zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenlere fırsat tanınmayacak açıklamasında bulunmuştu.
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Soylu duyurmuştu: Özel harekatçılar geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor
Edirne'de, özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor.

OYNAT 01:00
"Yunanistan sınırına tam donanımlı bin Özel Harekat polisi getiriyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliğini ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, 'Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla' diye konuştu.


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