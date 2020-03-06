İçişleri Bakanı Soylu duyurmuştu: Özel harekatçılar geri itmeleri engellemek için Meriç Nehri'nde görev alıyor

"Yunanistan sınırına tam donanımlı bin Özel Harekat polisi getiriyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliğini ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, 'Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla' diye konuştu.