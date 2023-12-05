Özel'den İYİ Parti'nin restine ilk yorum: CHP'lilere 'linçlemeyin' uyarısı

Bunun için, hem bütün topluma hem de siyasi muhataplarımıza çağrılar yapıyoruz. 30 Kasım Perşembe günü bu kapsamda İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettik. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma noktasındaki GİK kararlarından haberdar olduğumuzu, bu kararın gözden geçirilip olup olmadığını, mümkünse bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim. Müzakereler sırasında teklifimizi sorulunca da 'Masa kuralım, oturalım konuşalım. İş birliği yapalım, birbirimize kazandıralım, Türkiye'ye kazandıralım' dedik. Çok verimli bir toplantı yaptık. Dün Genel İdare Kurulu'nda konu görüşüldü. Karar, tüm seçim bölgelerinde tek başına girmeleri yönünde oldu. Alınacak her iki karara da saygılıyız. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. İYİ Parti, CHP'nin geçmişte çok önemli iş birlikleri, ittifaklar yaptığı, 81 il başkanını birbirimizden ayırmadığımız, gittiğimiz tüm ilçelerde ilçe başkanlarını kendimizden gördüğümüz çok önemli bir partidir.