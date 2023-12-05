Özel'den İYİ Parti'nin restine ilk yorum: CHP'lilere 'linçlemeyin' uyarısı

Özgür Özel - Meral Akşener
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Özel'in, İYİ Parti'nin ittifak teklifini reddetmesine ilişkin yapacağı yorum merak ediliyordu. İYİ Parti'nin kararına saygı duyduklarını belirten Özel, açık kapı bırakarak CHP örgütlerinden de bir talepte bulundu.
Özgür Özel, İYİ Parti'nin ittifak kararıyla ilgili şunları söyledi:
"Seçildiğim günden itibaren Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde iş birliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım çünkü o kelime yoruldu, yıprandı.
Bunun için, hem bütün topluma hem de siyasi muhataplarımıza çağrılar yapıyoruz. 30 Kasım Perşembe günü bu kapsamda İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ettik. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma noktasındaki GİK kararlarından haberdar olduğumuzu, bu kararın gözden geçirilip olup olmadığını, mümkünse bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim. Müzakereler sırasında teklifimizi sorulunca da 'Masa kuralım, oturalım konuşalım. İş birliği yapalım, birbirimize kazandıralım, Türkiye'ye kazandıralım' dedik. Çok verimli bir toplantı yaptık. Dün Genel İdare Kurulu'nda konu görüşüldü. Karar, tüm seçim bölgelerinde tek başına girmeleri yönünde oldu. Alınacak her iki karara da saygılıyız. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. İYİ Parti, CHP'nin geçmişte çok önemli iş birlikleri, ittifaklar yaptığı, 81 il başkanını birbirimizden ayırmadığımız, gittiğimiz tüm ilçelerde ilçe başkanlarını kendimizden gördüğümüz çok önemli bir partidir.
"Eski dosttan düşman olmaz"
"Eski dosttan düşman olmaz"
Bütün örgütümüzden talebim şudur: Eski dosttan düşman olmaz. Sakın, İYİ Parti'yle bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti, iyi insanların partisidir, çağdaş insanların partisidir. Bundan sonra da birlikte çok şeyi başaracağımız iyi insanların partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız."
#Özgür Özel
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2 saat önce