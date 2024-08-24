Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Özgür Özel
CHP'de kurultay tartışmaları devam ediyor.
Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş sinyalleri partide iç çekişmeyi körüklerken Özgür Özel'den
"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?"
sorusuna cevap geldi.
Katıldığı yayında soruları cevaplayan Özel, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair görüşünü belirtti.
"Aday değilim çok net"
"Aday değilim çok net"
Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanı adayı değilim çok net. Ben neye adayım biliyor musunuz? Ben cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde CHP'yi yeniden iktidar yapmaya ve iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmaya talibim."
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13 dakika önce