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POLİTİKA

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayımızı Atatürk görse ‘İşte benim cumhurbaşkanım’ derdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ordu'da yaptığı açıklamada partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu. Özel, "Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda Özgür Özel olarak temin ederim şunu söyleyeceksiniz; bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim cumhuriyetimin 100'üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayımızı Atatürk görse ‘İşte benim cumhurbaşkanım’ derdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Ordu İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde danışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partililerden cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda tartışmalara girmemelerini istedi.

  • Özel "Suni bir tartışmanın içerisine sakın düşmeyin, girmeyin. O da şu; cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda Özgür Özel olarak temin ederim şunu söyleyeceksiniz; bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim cumhuriyetimin 100'üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım. Böyle bir adayımız olacak. Ama o güne kadar aday tartışmalarından devam etmeyin. Çünkü o bizi parti içerisinde de içe dönmeye, ittifakta da sanki boşu boşuna bir şey tartışmaya götürür." dedi.

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayımızı Atatürk görse ‘İşte benim cumhurbaşkanım’ derdi
OYNAT 00:28
Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayımızı Atatürk görse ‘İşte benim cumhurbaşkanım’ derdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ordu'da yaptığı açıklamada partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu. Özel, 'Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu sorunun cevabını duyduğunuzda Özgür Özel olarak temin ederim şunu söyleyeceksiniz; bunu ben değil de bulunduğu makamdan bu partinin kurucusu görseydi, duysaydı diyecek ki; işte benim cumhuriyetimin 100'üncü yılı, işte benim cumhurbaşkanım.' ifadelerini kullandı.

"MASA KURULACAK LİDERLER KARAR VERECEK"

"Sonunda bir masa kurulacak, liderler kendi yönetim kurullarından oluşan aldıkları yetkiyle bir araya gelecek, belki birkaç kez oturacaklar, en doğru kararı vererek cumhuriyetin 2'nci yüzyılında Türkiye'yi yeniden demokrasiye taşıyacak." ifadesini kullanan Özel, "Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak üzere büyük bir mutabakatın, büyük bir ittifakın demokrat cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. O güne kadar aday kim diye sorana cevabım şudur; aday kim diye soran kimse, aday sensin" diye konuştu.

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